Диетолог Бурякова объяснила, как избежать авитаминоза зимой

Зимой многие страдают от авитаминоза. Залежавшиеся овощи и фрукты, которые остаются на прилавках магазинов, не помогут восполнить недостаток витаминов. Диетолог Юлия Бурякова рассказала, как быть в такой ситуации.Врач считает, что не стоит пытаться найти свежие овощи и фрукты зимой. Лучше обратить внимание на замороженную продукцию, которая сохранила полезные свойства.«В конце зимы основная польза питания состоит во многообразии. Безусловно, овощи и фрукты есть в магазинах, но чем дольше они хранятся, тем меньшее количество витаминов и микроэлементов в них сохраняется», – отметила Бурякова.Помимо заморозки можно есть квашеную капусту, в которой большое количество витамина С. Восполнить запасы этого витамина также поможет отвар шиповника. Кроме того, стоит добавить в свой рацион цельнозерновые продукты (хлеб, злаки) и еду, богатую белком (яйца, рыбу, морепродукты).Если же необходимо скорректировать уровень витаминов с помощью медикаментов, стоит сходить ко врачу и проконсультироваться. Специалист назначит необходимые лекарства в правильном количестве, передает tsn24.ru.Напоминаем, что недавно диетолог рассказала, как будет чувствовать себя организм, если ежедневно питаться лапшой быстрого приготовления.

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