Врач рассказала, как одним тестом оценить риск болезней сердца, остеопороза и деменции
Как отметила Джарвис, ученые из Лондонского Университета королевы Марии проанализировали данные пяти тысяч пациентов. Они доказали, что у людей со слабым хватом сердце хуже перекачивает кровь по телу. Другие исследования показали, что сердечная недостаточность связана с высоким риском инфарктов и инсультов.
Также слабое рукопожатие может указывать на повышенный риск деменции, согласно исследованию Калифорнийского университета, в котором приняли участие 190 тысяч добровольцев среднего возраста. У людей с низкой силой хвата в молодости в будущем было больше проблем с памятью и мышлением, в том числе они чаще болели деменцией.
Кроме того, пожилые люди со слабым рукопожатием имеют больше шансов на перелом костей из-за падения, так как у них повышен риск остеопороза, предупредила эксперт. Поэтому Джарвис настоятельно рекомендует ежегодно оценивать силу хвата кистевым динамометром. Сделать это можно на приеме у врача при диспансеризации.
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