Почему нельзя долго сидеть в туалете: три пугающие причины назвал врач Масленников

Подолгу «заседать» на унитазе для многих — часть повседневной рутины. С распространением цифровых технологий и увлеченностью гаджетами эта привычка достигла пика популярности. Но почему так делать нельзя?Нередко возможность уединиться в туалете в компании смартфона воспринимают как чуть ли не единственный шанс изолироваться от внешнего мира и побыть наедине с самим собой. Вместе с тем нормальная продолжительность дефекации — 3 минуты.Более длительное пребывание в позе «орла» на постоянной основе способно стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Рассмотрим основные заболевания, с которыми бывает связана такая привычка. Поможет нам в этом Дмитрий Масленников, проктолог, хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Мужская привычкаС точки зрения физиологии мужчины могут «опорожняться» даже быстрее женщин. Гендерные особенности были изучены в разрезе нормальной работы кишечника и проблемы запоров. Ученые выяснили — женщины чаще мужчин страдают запорами и по идее должны проводить в туалете больше времени.Но мужчины просиживают в уборной гораздо дольше. Так, подсчитано, что мужчины проводят в копании «белого друга» около 1 часа 35 минут в неделю. Это около 14 минут в день. Женщины же посвящают сидению в туалете примерно 55 минут в неделю, в среднем — 8 минут в день.86% мужчин в туалете большую часть времени посвящают чтению, просмотру соцсетей или видео на YouTube, среди женщин этим же занимается только 27%.Временное убежищеЕсть мнение, что мужчины дольше просиживают в туалете из-за того, что хотят уединения и временного отвлечения от различных жизненных проблем. Они могут подсознательно воспринимать эту комнату как временное убежище, и одно из единственных мест, где они могут побыть в полном одиночестве. Тем более, если это семейные люди и отцы маленьких детей. Они используют туалет для продолжительного по времени уединения, где можно побыть в относительной тишине, собраться с мыслями и просто заняться своими делами, например, рассылкой сообщений.Врачи предупреждают, нужно отучать себя от подобной привычки. В противном случае можно «насидеть» себе определенные проблемы со здоровьем. Среди них можно выделить самые распространенные.Чем опасно долгое сидение в туалетеГеморройОсновные риски долгого сидения в туалете связаны с геморроем. Частое и длительное натуживание усиливает приток крови к геморроидальной ткани — сплетению сосудов в области анального отверстия и прилегающего участка прямой кишки. При нарушении кровотока кровь начинает застаиваться в этой области, а геморроидальные узлы — постепенно увеличиваться. Чем чаще и дольше ситуация повторяется — тем быстрее будет прогрессировать геморрой.У многих мужчин, да и женщин возникнет закономерный вопрос — а можно ли просто так сидеть на унитазе, но при этом не тужиться? Оказывается, так не получится.«Натуживание при посещении туалета возникает автоматически — на уровне рефлексов. Контролировать эту привычку фактически невозможно, тем более, если параллельно заниматься чтением книги или листать ленту в социальных сетях. Даже если человек уже опорожнился, но «завис» в телефоне — он все равно продолжит тужиться, просто «на автомате», — объясняет врач Дмитрий Масленников.Застой крови в малом тазу«Это патологическое состояние опасно развитием не только геморроя, но и других заболеваний, — продолжает врач. - У женщин оно способно повышать риски воспалительных процессов в половых органах, влиять на репродуктивную функцию, регулярность менструального цикла и обильность менструаций. К другим последствиям относят болезненные ощущения в паховой области и пояснице, которые могут усиливаться во время полового акта».Мужчинам состояние застоя крови в малом тазу угрожает нарушением эрекции и повышенными рисками возникновения воспалительных процессов в предстательной железе.3. Снижение чувствительности прямой кишкиВ отдельных случаях привычка «заседать» в туалете может приводить и к снижению чувствительности прямой кишки — нарушению работы нервных окончаний, когда орган перестает адекватно реагировать на наполнение кишечника.«У человека снижается рефлекс к дефекации, из-за чего он может подолгу не ощущать потребности в опорожнении. А это — уже прямой путь к нарушению стула и постоянным запорам», — информирует врач.

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