Специалист порекомендовал носить брекеты в любом возрасте
Брекеты необходимы не только для улучшения эстетического вида зубного ряда. Нередко их используют для подготовки человека к протезированию или имплантации. Однако, как в первом, так и во втором случаях, такая процедура требует немало времени.
Для того чтобы наступили положительные изменения требуется около 2 лет. И за это время пациент должен ответственно относиться к рекомендациям лечащего врача: чистить зубы после каждого приема пищи, соблюдать специальную диету и не пропускать прием у врача. Кроме того, существует ряд противопоказаний для установки таких систем. Поэтому прежде следует проконсультироваться со специалистом.
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