Специалист порекомендовал носить брекеты в любом возрасте

В последнее время на установку брекетов все чаще решаются взрослые люди. И это можно назвать положительным изменением. Такой точки зрения придерживается врач-ортодонт Арина Боловина, которая рассказала, в каких случаях установка брекетов будет полезна.Брекеты необходимы не только для улучшения эстетического вида зубного ряда. Нередко их используют для подготовки человека к протезированию или имплантации. Однако, как в первом, так и во втором случаях, такая процедура требует немало времени.Для того чтобы наступили положительные изменения требуется около 2 лет. И за это время пациент должен ответственно относиться к рекомендациям лечащего врача: чистить зубы после каждого приема пищи, соблюдать специальную диету и не пропускать прием у врача. Кроме того, существует ряд противопоказаний для установки таких систем. Поэтому прежде следует проконсультироваться со специалистом.

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