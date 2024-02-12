Доктор Абакумов рассказал, как бороться с храпом

Мало кому по душе, если рядом храпят и уснуть самому невозможно. В ряде случаев храп может рассматриваться как признак различных недугов. О природе храпа и борьбе с ним рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.«Сам грешу храпом и прекрасно понимаю тех, кто не выдерживает. Дамы, не убивайте нас, мы не специально! Это все потоки воздуха, из-за которых вибрируют мягкие ткани гортани и глотки. Мягкое небо колеблется и совершает удары о спинку языка и стенки верхних дыхательных путей. Так и возникает храп», - рассказывает доктор.По словам Олега Абакумова, причинами храпа могут быть маленькая и смещенная назад нижняя челюсть, искривление носовой перегородки, хроническое воспаление и отек слизистой носа из-за аллергий, а также ожирение. Храп со свистом и захлебыванием обычно сопровождает сон мужчин, но и у женщин после 50 лет дыхательные пути сужаются и храп может стать грубым и громким.Врач подчеркивает, что сам по себе храп не является болезнью. Возникать он может у каждого из-за усталости, влияния алкоголя или простуды. Но если вы храпите три ночи в неделю, то это уже плохой симптом, говорящий о возникновении обструктивного апноэ сна, когда резко уменьшается или вовсе полностью останавливается дыхание. Человек может не узнать об апноэ вплоть до инфаркта миокарда, артериальной гипертензии, инсульта или даже до смерти во сне. Встречается апноэ у 11% мужчин и 6,3% женщин.Обострение апноэ могут вызвать алкоголь перед сном и снотворное. Они расслабляют мышцы и усиливают вибрацию. Также в зоне риска люди с превышением массы тела и злоупотребляющие курением. При апноэ воздух перестает поступать в легкие, концентрация кислорода в крови падает, мозг не понимает, что происходит и будит человека. При этом процессе нарастает тонус мышц глотки и происходит вдох с вибрацией, то есть — храп.«Если каждую ночь слушать или вызывать такие серенады — может снизиться слух как у храпящего, так и у непроизвольного слушателя. Еще у мужчин из-за прерывистого сна плохо вырабатывается тестостерон. Взрослые с храпом пять раз в неделю или с апноэ больше сидят, а значит - меньше двигаются и теряют калории», - перечисляет негативные последствия храпа врач.Диагностировать проблему можно с помощью полисомнографии — исследования сна с помощью программ. Они анализируют активность мозга, движения глаз, состояние нервной системы, работу сердца, поток дыхания, движения, положение тела, насыщение кислородом. Это обследование поможет обнаружить как храп, так и нарушения в работе сердца, проблемы с давлением, удушье и другие патологии.«Профилактикой храпа могут стать снижение массы тела, заперт сна на спине, отказ от алкоголя и курения. Есть специальные упражнения для укрепления мышц гортани. Есть и необычный способ — петь и играть на диджериду. Почитайте об этом развлечении аборигенов Австралии в интернете. Еще на зубы можно установить специальные внутриротовые устройства или повязки, которые выдвигают вперед нижнюю челюсть во время сна. Это ослабляет храп. Также используем ортопедическую подушку для расслабления мышц шеи и грудной клетки. Можно приподнять на 15 сантиметров изголовье кровати, чтобы не западал язык», - дает советы доктор.

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