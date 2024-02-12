ТЕСТ на фибромиалгию

Вы постоянно чувствуете боль в разных частях тела? И даже после полноценного ночного сна ощущаете невероятную усталость? Есть вероятность, что у вас фибромиалгия (от лат. fibro — «волокно», myo — «мышца», algos — «боль») — мышечно-скелетная боль, носящая хронический характер. Заподозрить фибромиалгию у себя вы можете самостоятельно, однако установить этот диагноз может только врач — обычно ревматолог.Синдром фибромиалгии может быть причиной распространенной всеобщей болезненности — «болит везде». Часто сочетается с пониженным настроением и повышенной утомляемостью и требует особого подхода при составлении программы лечения.Фибромиалгия: Как провести самодиагностикуУмеренно сдавите 1-м и 2-м пальцами мышечный валик трапециевидной мышцы (ил. 1, 2).Надавите сбоку от грудины на уровне 2-го ребра с каждой стороны (ил. 3, 4).Надавите на жировую подушку на внутренней поверхности каждого колена (ил. 5, 6).Наличие резкой болезненности во ВСЕХ этих точках может указывать на ВОЗМОЖНОЕ наличие фибромиалгии.Заподозрить фибромиалгию у себя вы можете самостоятельно, однако установить этот диагноз может только врач — обычно ревматолог. К счастью, несмотря на довольно тягостные проявления этого состояния, у пациента не находят никаких признаков тяжелого воспалительного или дегенеративного поражения суставов или мышц. И поскольку основной мишенью для этой болезни являются мышцы, то именно ими и следует заниматься.Не стоит думать, что банальная физкультура, бег или фитнес могут помочь решить такому пациенту все проблемы. Эти люди страдают реальными болями и не могут переносить большие физические нагрузки. Поэтому нагружать следует мышцы и суставы дозированно.

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