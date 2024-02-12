Гнатолог Минко объяснил, как стареют зубы: 4 рабочих способа сохранить их надолго

Мы знаем, как выглядит старость: морщинистое лицо, дряблая кожа, проблемы с суставами, пищеварением. А зубы? Ведь они вырастают еще в детстве и вроде бы не должны меняться? Или они тоже стареют вместе с нами?Зубы — неотъемлемая часть организма человека, они необходимы для эффективной работы пищеварительной системы. Вместе с человеком и со всем организмом зубы страдают от различных болезней и инфекций, и они также подвергаются возрастным изменениям и, увы, стареют.О том, как могут измениться зубы с возрастом и можно ли противостоять этому, рассказывает Вячеслав Минко — стоматолог-ортопед, гнатолог.Причины старения зубов«Зуб — это отдельный орган нашего тела, такой же, как и многие другие. Он неоднороден и состоит из нескольких частей, которые стареют по-разному, — рассказал врач Вячеслав Минко. — Внешняя часть, которую мы видим, называется эмалью, под ней находится дентин, а под дентином — пульпа зуба. Эмаль и дентин больше других тканей зуба подвержены возрастным изменениям. Конечно, их старение не сразу становится заметным, но в какой-то момент улыбка вполне может выдать возраст, особенно если человек забывает делать профессиональную гигиену зубов и периодически посещать стоматолога».Зубы стареют, потому что замедляется скорость регенерации тканей, отмечает стоматолог. Кроме того, с возрастом стирается эмаль, меняются ее цвет и структура: она становится более хрупкой и может треснуть.«Даже самые минимальные трещины эмали становятся прекрасными воротами для бактерий, на них образуется налет, зубы начинают разрушаться, — предупреждает врач. — Может измениться прикус, а за ним — и черты лица. Визуально челюсть становится „тяжелой“, в целом теряется привлекательность».Еще к причинам старения зубов можно отнести сокращение выработки коллагена тканями лица и возрастная потеря костной массы. От этого страдает прочность костей челюстей, состояние десен и окружающих зубы костных и мягких тканей.«Получается, что зубы уже не так, как раньше, плотно и надежно поддерживаются деснами. Постепенно корни зубов частично обнажаются, провоцируя болезненные ощущения и проблемы с эстетикой улыбки», — отмечает эксперт.Как сохранить зубы до старостиПо мнению стоматолога Лапушкиной, визуально определить возраст по состоянию зубов — сложная задача. Здесь большое значение имеют установленные пломбы, протезы, особенности образа жизни. Определить его более-менее точно удается путем сложной лабораторной экспертизы.«Уход за зубами — это процесс непрерывный. Именно регулярная гигиена полости рта и посещение стоматолога, даже если нет никаких жалоб, — два основных рабочих совета», — объясняет стоматолог Юлия Лапушкина.Основные принципы ухода за зубамиПравильно чистите зубы утром и перед сном (не менее трех минут, используя ручную или электрическую зубную щетку, правильно подобранную зубную пасту).Используйте ирригатор и зубную нить, регулярно посещайте стоматолога. Врач обязательно заметит возрастные изменения на начальной стадии и даст соответствующие рекомендации.Еще два работающих способа«Отлично помогают затормозить наступление возрастных изменений простые и доступные упражнения для лица, если их делать на регулярной основе, постоянно, — рассказала стоматолог. — Упражнения, которые направлены на поддержку мышц лица в тонусе, на борьбу с морщинами, косвенно влияют и на состояние десен, и на состояние зубов».Не забывайте о правильном питании — это еще один совет врача.«Продукты, богатые кальцием, помогут быть в форме не только зубам, но и костным тканям организма. А продукты, богатые коллагеном, крайне полезны для волос и ногтей, а кроме того, они помогают нормализовать сон и улучшить пищеварение», — объясняет Юлия Лапушкина. — Включайте в свой рацион сыр и творог, рыбу и морепродукты, костный бульон и холодец, ягоды и листовую зелень. Все это поддержит ваш организм, а значит, и зубы в здоровом состоянии».

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