Врачи назвали продукты, снижающие сахар и полезные для сосудов

Зернобобовые продукты считаются одними из самых питательных даров природы. При этом горох, соя, нут, чечевица, фасоль, арахис еще и обладают рядом очень полезных для здоровья свойств.Как рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, зернобобовые, а также цельнозерновые продукты и некрахмалистые овощи, орехи и семечки являются богатыми источниками клетчатки. Поэтому они часто рекомендуются в диетах для снижения веса.Также подобные продукты содержат белок, что хорошо усваивается. А если их сочетать с мясом или рыбой, что белковая составляющая станет идеальной.Зернобобовые полезны еще и для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В них мало жира и отсутствует холестерин. Важно и то, что эти продукты почти лишены натрия, что важно при рисках развития гипертонии и других болезней сердца и сосудов.Весомым аргументом в пользу зернобобовых является их низкий гликемический индекс. Что помогает стабилизировать уровень сахара в крови, поэтому они являются оптимальными для диабетиков.Есть и противопоказания: бобовые не рекомендованы при заболеваниях ЖКТ и подагре.Мы рассказали и о полезных свойствах применения Виагры. Выяснено, что она способна снижать риски развития болезни Альцгеймера у мужчин. Есть и другие направления лечения, поддержания здоровья, делающие этот препарат лекарством широкого применения.

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