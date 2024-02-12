Кардиолог перечислил причины учащенного пульса

Учащенный пульс нередко люди не воспринимают всерьез, считая признаком усталости или волнения. Но за этим симптомом могут крыться гораздо более серьезные причины, которые важно не пропустить.Кардиолог Крулев познакомил читателей издания «Доктор Питер» с перечнем основных факторов, приводящих к частому пульсу.Временное ускорение сердечного ритма действительно бывает обусловлено такими провокаторами как тревожность, сильная усталость после повышенной физической или эмоциональной нагрузки. Также данный симптом часто возникает на фоне сильной боли.Пока это эпизодические явления, особых причин для тревоги нет. Но когда проблема становится регулярной, необходимо обращаться к врачу и искать источник недомогания.Кардиолог отмечает, что распространенной причиной тахикардии остаются сердечные проблемы. Но также ее могут вызывать нарушения эндокринной системы.Частит пульс и в качестве защитного механизма при сильной потере крови, хронической анемии, обезвоживании и прочих патологиях. Порой тахикардию вызывают лихорадка, воспаления, гипогликемия или она возникает вследствие ожирения.Мы также рассказали о продуктах, которые помогают поддержать тонус сосудов и поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

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