Врач Вараева назвала колбасу и сосиски среди продуктов – лидеров по добавленному сахару

Эндокринолог, диетолог Юргита Вараева: продуктов с добавленным сахаром следует избегать.Врач Вараева констатировала в интервью, что многие люди даже не подозревают, что ежедневно съедают большое количество добавленных сахаров. По словам медика, это происходит в результате употребления в пищу разных продуктов и напитков промышленной переработки.«Добавленные сахара – это простые углеводы, которые не содержатся в пище изначально, и которые мы добавляем туда ложками, или те, которые до нас уже добавили на фабрике при промышленной переработке продуктов», - объяснила ВараеваСпециалист предупредила, что с употреблением таких продуктов организм получает много «пустых калорий», которым свойственно быстро всасываться в кровь, провоцируя скачки уровней сахара и инсулина в крови. Последствием этого становится активизация процессов жироотложения, ожирение внутренних органов, подверженность диабету второго типа и повышение нагрузки на сердечно-сосудистую систему.Эксперт обратила внимание на то, что многие готовые продукты питания, которые охотно покупаются россиянами, содержат особенно существенные концентрации простых углеводов. При этом Юргита Вараева назвала колбасу и сосиски среди продуктов – лидеров по добавленному сахару.Следующие продукты по словам врача являются супернасыщенными добавленным сахаром.Покупные соусы (особенно сложные, многокомпонентные по составу);Каши быстрого приготовления, которые разводятся кипятком.Колбасные изделия, сосиски, фастфуд, чипсы и картофель фри, попкорн, сухарики;Разнообразные ореховые пасты;Белый хлеб, предназначенный для тостов, а также булочки для гамбургеров.Кроме того, подчеркнула врач, сверхбогатыми источниками добавленных сахаров являются многие магазинные напитки.«Напитки, особенно сладкие газировки, соки, свежевыжатые, не говоря уже про магазинные, алкоголь, — это скрытые «тонны» сахара», - предупредила специалист.

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