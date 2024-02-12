Врач Вараева назвала колбасу и сосиски среди продуктов – лидеров по добавленному сахару
Врач Вараева констатировала в интервью, что многие люди даже не подозревают, что ежедневно съедают большое количество добавленных сахаров. По словам медика, это происходит в результате употребления в пищу разных продуктов и напитков промышленной переработки.
«Добавленные сахара – это простые углеводы, которые не содержатся в пище изначально, и которые мы добавляем туда ложками, или те, которые до нас уже добавили на фабрике при промышленной переработке продуктов», - объяснила Вараева
Специалист предупредила, что с употреблением таких продуктов организм получает много «пустых калорий», которым свойственно быстро всасываться в кровь, провоцируя скачки уровней сахара и инсулина в крови. Последствием этого становится активизация процессов жироотложения, ожирение внутренних органов, подверженность диабету второго типа и повышение нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
Эксперт обратила внимание на то, что многие готовые продукты питания, которые охотно покупаются россиянами, содержат особенно существенные концентрации простых углеводов. При этом Юргита Вараева назвала колбасу и сосиски среди продуктов – лидеров по добавленному сахару.
Следующие продукты по словам врача являются супернасыщенными добавленным сахаром.
Покупные соусы (особенно сложные, многокомпонентные по составу);
Каши быстрого приготовления, которые разводятся кипятком.
Колбасные изделия, сосиски, фастфуд, чипсы и картофель фри, попкорн, сухарики;
Разнообразные ореховые пасты;
Белый хлеб, предназначенный для тостов, а также булочки для гамбургеров.
Кроме того, подчеркнула врач, сверхбогатыми источниками добавленных сахаров являются многие магазинные напитки.
«Напитки, особенно сладкие газировки, соки, свежевыжатые, не говоря уже про магазинные, алкоголь, — это скрытые «тонны» сахара», - предупредила специалист.
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