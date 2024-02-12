Кардиолог Грант Шехян: если кашу правильно приготовить, она может стать «лекарством» от холестериновых бляшек.Профессор Шехян сообщил, что практически все крупы, из которых можно готовить каши, содержат полезные вещества: в частности, укрепляющие сердечно-сосудистую систему микроэлементы. Особенно полезными с точки зрения кардиологии являются овсянка (из цельного овса), пшенная и гречневая каши.«Правильно приготовленная каша может стать действенным средством от холестериновых бляшек», - заявил медик.Доктор Шехян обратил внимание на то, что россияне зачастую предпочитают каши, в которые добавляются улучшающие их вкусовые качества компоненты – молоко, сливки, сливочное масло, разнообразные зажарки, фарш или мясо. Кардиолог подчеркнул: считать после этого блюдо полезным и диетическим нельзя.Специалист рекомендует приучать себя к употреблению каш без добавления каких-то жиров, масла.«Каши без масла способствуют очищению сосудов и сокращению риска развития заболеваний сосудов и сердца», - констатировал профессор.Также кардиолог Шехян объяснил, почему каши не нужно солить. По словам эксперта, в состав круп изначально входят компоненты, которые компенсируют отсутствие добавленной соли. Когда каши присаливаются, возникает риск съесть соль в избыточном количестве, что нежелательно и вредно для организма.«В крупе в достаточном количестве содержатся натрий и хлор – основные элементы привычной нам поваренной соли. Досаливая, мы провоцируем задержку жидкости в организме и повышаем риск развития гипертонии», - сказал кардиолог.Врач добавил, что улучшить вкус каш без соли могут помочь натуральные специи. Вместо сливочного масла он порекомендовал использовать растительное – строго в умеренном количестве.В идеале, считает эксперт, при приготовлении каши крупу следует не варить, а запаривать.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки