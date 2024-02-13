Эксперт: расшифровка генома человека предоставила медицине беспрецедентные возможности
Выступая на Форуме будущих технологий, она напомнила, что проект, завершившийся в 2003 году, стал одним из лучших примеров сотрудничества в сфере геномики.
"Мы стали лучше понимать основы врожденных полигенных и моногенных заболеваний и даже основы многофакторных заболеваний. А это дает нам не только надежду, но и реальные перспективы хоть как-то подступиться к тем заболеваниям, [подступиться] к которым мы раньше даже и не мечтали. Наука предоставила нам фундамент для смещения парадигмы - от универсального к индивидуальному лечению. Анализ генов становится для наших пациентов совершенно рутинным исследованием. Таким образом, начиная с диагностики, продолжая профилактикой и завершая лечением медицина на сегодня имеет беспрецедентные возможности", - сказал она на сессии "Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации".
Значащая часть генома человека была полностью расшифрована в 2003 году в рамках международной инициативы Human Genome Project. В результате этого ученые впервые получили возможность детально изучить то, как был устроен человеческий геном и все 46 его хромосом.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий