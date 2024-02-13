Эксперт: расшифровка генома человека предоставила медицине беспрецедентные возможности

Проект по расшифровке генома человека стал одним из самых успешных и важных в мировой науке, поскольку предоставил медицине беспрецедентные возможности. Такое мнение выразила замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова.Выступая на Форуме будущих технологий, она напомнила, что проект, завершившийся в 2003 году, стал одним из лучших примеров сотрудничества в сфере геномики."Мы стали лучше понимать основы врожденных полигенных и моногенных заболеваний и даже основы многофакторных заболеваний. А это дает нам не только надежду, но и реальные перспективы хоть как-то подступиться к тем заболеваниям, [подступиться] к которым мы раньше даже и не мечтали. Наука предоставила нам фундамент для смещения парадигмы - от универсального к индивидуальному лечению. Анализ генов становится для наших пациентов совершенно рутинным исследованием. Таким образом, начиная с диагностики, продолжая профилактикой и завершая лечением медицина на сегодня имеет беспрецедентные возможности", - сказал она на сессии "Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации".Значащая часть генома человека была полностью расшифрована в 2003 году в рамках международной инициативы Human Genome Project. В результате этого ученые впервые получили возможность детально изучить то, как был устроен человеческий геном и все 46 его хромосом.

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