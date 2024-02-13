Врач Губкина рассказала о вреде скрытого сахара в привычных продуктах
По словам медика, больше всего скрытого сахара содержится в популярных среди россиян быстрых завтраках. К ним относятся каши для заваривания, кукурузные хлопья и мюсли. Их врач рекомендует заменить на привычную всем цельнозерновую кашу, усилить вкусовые качества которой могут орехи и сухофрукты.
Не следует злоупотреблять и йогуртами с разными добавками, так как в них тоже содержится сахар. Гораздо полезнее будет купить обычный йогурт и добавить туда природный подсластитель или ягоды
Многие россияне предпочитают начинать свое утро с каши, однако не каждая из них отличается пользой. О том, какие крупы самые ценные для организма, рассказал врач-кардиолог Грант Шехян.
Испанские ученые из Барселонского института глобального здравоохранения провели исследование, в рамках которого пришли к выводу, что самым оптимальным временем для завтрака является восемь утра.
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