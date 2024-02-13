Врач Малоземов: польза сухофруктов для здоровья сильно преувеличена

Врач и телеведущий Сергей Малоземов: употребление сухофруктов грозит «инсулиновыми всплесками».Ведущий программ о качестве еды, врач Сергей Малоземов отметил в комментарии для радио Sputnik, что есть сухофрукты нужно с большой осторожностью – они далеко не так полезны, как кажется.«Полезность сухофруктов для здоровья серьезно преувеличена. В некоторых случаях такой продукт сравним с конфетами», - констатировал он.Малоземов отметил, что сушка уменьшает фрукты в объеме, но при этом делает их насыщенными сахаром. Если, например, человек съедает пять или десять штучек кураги, его организм получает такую концентрацию сахаров, словно был съеден полноценный десерт. Специалист предупредил, что пристрастие к сухофруктам может способствовать «инсулиновым всплескам» в организме, поскольку значительные дозы сахара побуждают поджелудочную железу активнее производить инсулин. Последствием инсулиновых всплесков становится развитие метаболического синдрома, ожирения, сахарного диабета.«Сухофруктами злоупотреблять ни в коем случае не надо, и считать компот из сухофруктов каким-то эликсиром не стоит», - сказал эксперт.По мнению Малоземова, лучше всего употреблять запаренный в термосе шиповник: он насыщен витамином С и содержит лишь немного сахара.

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