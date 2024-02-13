Как избежать травм в гололед, рассказали спасатели
«Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой)», – говорится в сообщении.
Передвигаться в гололед, по словам специалистов, следует осторожно и не торопясь, наступая на всю подошву. Ноги должны быть расслаблены, а руки свободны.
Людям в возрасте спасатели рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку, у которой есть заостренные шипы.
«Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю» – рекомендуют в ведомстве.
Также главк напоминает, что происходит обледенение ЛЭП. Если вы увидели оборванные контактные провода, необходимо сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий