Врач Хухрев: неоднократное измерение давления на одной руке является ошибкой

Врач-терапевт объяснил, в каких случаях артериальное давление измеряется на двух руках.Врач Хухрев назвал в комментарии для радио Sputnik распространенную ошибку, допускаемую при измерении давления.Привычка регулярно измерять артериальное давление является одной из самых полезных в зрелом возрасте – она помогает своевременно выявить имеющиеся у человека сердечно-сосудистые заболевания. Но врач Хухрев заметил в интервью, что давление нередко измеряется людьми неправильно. Медик констатировал, что неоднократное измерение давления на одной руке является ошибкой.«Главная ошибка заключается в измерении давления на одной и той же руке два-три раза подряд в течение короткого промежутка времени».Хухрев обратил внимание на то, что существует представление, будто АД необходимо измерять на одной конечности три раза, беря за конечный показатель среднее арифметическое полученных цифр. Медик отметил, что при таком измерении будет получен неадекватный показатель (преувеличенный). Специалист подчеркнул, что проверять давление на одной руке нужно лишь с определенным временным промежутком после первого замера..«Правильный результат бывает только при первом измерении. В следующий раз на той же самой руке можно мерить давление только через полчаса», – уточнил Хухрев.Как правильно измерять АД: советы врача:Необходимо производить замер в одно и то же время;Нельзя измерять в состоянии волнения или после физнагрузок – только в спокойном состоянии;Лучше ограничиться однократным замером на одной руке;Если первый замер вызывает сомнение, второй можно выполнить на другой руке;Если замеры выполнялись на двух руках, правильным будет более высокий показатель давление.

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