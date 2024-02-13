Победить простуду! Лечебный суп и еще несколько полезных рекомендаций

Грипп, фарингит, бронхит, ринит. Как облегчить симптомы и помочь выздороветь быстрее?..Мы рассмотрим сегодня самые эффективные методы комплиментарной медицины для профилактики и лечения простудных заболеваний. Начнем с профилактики, ведь, как известно, это самое оптимальное лечение!Хочу обратить ваше внимание на важность регулярного приема в этот период витамина С и пробиотика. Из всего арсенала альтернативных средств, самое простое это использовать определенные продукты питания. Ведь все равно в холодное время года рекомендуется кушать суп каждый день, так пусть он станет не просто вкусной едой, а способом повышения иммунитета.Вот простой и действенный рецептСуп лечебный для повышения иммунитетаИнгредиенты:Корень сельдереяКорень петрушкиГрибы шиитаке – 2 штуки на 3-х литровую кастрюлюВодоросли комбо (ламинария – морская капуста) – 5-7 см на кастрюлюКорень имбиря – небольшой кусочек, 2-3 см на кастрюлюМорковьТапиока или перловка из расчета 1,5 столовые ложки на литр жидкостиЛуковая смесь: лук порей + репчатый лук + зеленый лук – нарезать и потушитьдо прозрачности в небольшом количестве оливкового масла и воды.К этому можно добавить другие овощи по желанию.Способ приготовления:Крупно нарезанные овощи, луковую смесь, крупу сложить в кастрюлю и отварить.Добавить специи по вкусу. Не добавлять суповую заправку. Только специи в чистом виде.Такой суп восстанавливает силы и укрепляет организм. Овощи, корни, грибы и водоросли пополняют запасы необходимых витаминов и минералов.Использование трав для профилактики простудыТравы это мощное средство в арсенале альтернативной медицины. Поэтому лучше применять их по назначению специалиста – фитотерапевта или натуропата.Большинство трав используется в острой стадии болезни, но некоторые, с достаточно мягким действием, можно применять профилактически.Осторожно: фитотерапия противопоказана детям до 2- х лет.Общие правила фитотерапии:Все фитопрепараты лучше принимать за 0,5 часа до еды.При приготовлении настоя из сухих трав используют воду температуры 70-80 градусов. То есть ее надо довести до кипения и дать ей остыть минут 5.Дозировки примерно одинаковые.Детям от 2- х до 6 – ти лет по 1 чайной ложке сухих трав / цветов на стакан горячей воды. Детям от 6 – ти до 12- ти лет – 2 чайные ложки на стакан воды.Детям старше 12 лет и взрослым - по 3 чайные ложки на стакан горячей воды.Принимать настой детям по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день.Взрослым - по 0,5 стакана 2-3 раза в день.В качестве подсластителя можно использовать мед или кленовый сироп.Для повышения защитных сил организма можно использовать корень Астрагала Пленчатого (Astragalus Memranaceus). Корень продается в сушеном виде в магазинах натуральных продуктов. Он хороший тоник для всего организма, обладает антибактериальной и противовирусной активностью. Его можно применять длительное время.Корень добавляют в супы и другие блюда в начале варки.Можно использовать также спиртовые настойки. Они бывают разной концентрации. Поэтому принимая их, следуйте инструкции производителя. Детям желательно добавить спиртовую настойку в небольшое количество кипятка и остудить. Это нейтрализует алкоголь.Хотя Эхинацея (Echinacea) не применяется профилактически, в такой низкой дозировке в сочетании с остальными ингредиентами этого проверенного народного рецепта она будет очень полезна.Поскольку в этом рецепте есть мед его можно рекомендовать только детям старше 2- х лет.Противопоказанием является аллергия на мед.Ингредиенты:1 стакан меда1 стакан органического яблочного уксуса1 стакан натертого белого лука5 средних зубчиков чеснока10мл (2 чайные ложки) настойки эхинацеиСпособ приготовления:Все перемешать и в закрытой посуде хранить в холодильнике.Сначала смесь будет белой, а затем потемнеет.Перед употреблением взболтать или перемешать. На вкус вполне съедобно!Для профилактикиДетям от 2-х до 6-ти лет принимать 1/5 чайной ложки в день, а во время болезни - то же количество 3-4 раза в день.Детям от 6-ти до 12-ти лет – по 1/2 чайной ложки 2 раза в день для профилактики и во время болезни 4-5 раз в день то же количество.Детям старше 12-ти лет и взрослым по 1 чайной ложке 2 раза в день для профилактики и во время болезни 5-6 чайных ложек в день.Заболевания дыхательных путейОчень часто длительные и тяжелые простуды начинаются с насморка. И если его удается быстро вылечить, то болезнь можно остановить.Часто насморк переходит в бронхит (воспаление слизистой оболочки бронхов).Бронхит проявляется резким повышением температуры, слабостью, сухим кашлем, который через несколько дней становится влажным и начинает отделяться мокрота. Обычно бронхит длится 7-10 дней, но при слабом иммунитете может принять затяжной характер.Для смягчения симптомов бронхита используются Липовый цвет (Tilia) и Алтей лекарственный (Althaea). Они обладают отхаркивающим и противовоспалительным действием, тонизируют дыхательную систему. Запаривать и принимать их можно согласно общим правилам фитотерапии.Для облегчения кашля хорошо натирать грудную клетку мазью собственного приготовления из масла кунжута и сока имбиря. Для этого измельчают свежий корень имбиря на мелкой терке и выжимают сок.1 чайная ложка сока на 1 столовую ложку кунжутного масла.Получается прекрасная согревающая смесь. Растирать 2-3 раза в день.Заболевания горла - ангина (тонзиллит), ларингит и фарингитОстрое воспаление горла - серьезная проблема. И даже если оно не вызывается стафилококковой или стрептококковой инфекцией, доставляет массу страданий.При наличии инфекции, антибиотики являются необходимой мерой для того, чтобы избежать серьезных осложнений. Но облегчить состояние даже в этом случае можно с помощью натуральных средств. При заболеваниях горла, это, прежде всего полоскания. Рекомендуется полоскать горло каждые 1-2 часа.Несколько вариантов растворов для полосканий:Настой Шалфея ( Salvia )Одну столовую ложку сухого шалфея залить стаканом горячей воды. Остудить до приятной температуры и процедить.Раствор яблочного уксусаОн готовится из одной чайной ложки яблочного уксуса и стакана воды.Глотание такого раствора вполне допустимо и даже полезно. Так как при этом омывается задняя стенка горла. Если ребенку не нравится вкус, можно добавить немного рисового или обычного меда.Эфирное масло лавандыЭфирные масла не растворяются в воде, поэтому надо капнуть 2-3 капли масла лаванды на 1/2 чайной ложки соли и растворить ее в стакане теплой воды.Отвар красной свеклыСвеклу средних размеров помыть, залить водой и варить до мягкости под крышкой. Получившийся отвар охладить и полоскать им горло.Также интересно: Этот метод избавит вас от простуды за 4 часа?Самое эффективное и натуральное средство от респираторных заболеваний?Снять боль в горле помогут специальные таблетки цинка для рассасывания.Для скорейшего выздоровления можно применять травы с антибактериальным и антивирусным действием. Естественный путь к здоровью безопасен и эффективен.

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