Исследования показали, что киви может улучшить настроение всего за 4 дня

Недавние изыскания, проведенные психологами University of Otago (Новая Зеландия) и опубликованные в BJN, выявили, что съедание киви может существенно усилить жизненную активность и повысить настроение всего за 4 дня.Испытуемых с низким уровнем витамина С в плазме разделили на три группы:I группа получала 250 мг таблеток витамина C в день,II группа употребляла 2 киви в день,III группа получала плацебо.Участники оценивали свой жизненный тонус, настроение, процветание, качество и количество сна, а также физическую активность каждый второй день.Результаты показали, что употребление киви улучшало жизненный тонус и настроение уже через 4 дня, достигая пика примерно через 14–16 дней, а также улучшало процветание с 14-го дня. Витамин С из таблеток также оказал некоторое улучшение настроения, однако этот эффект был менее выраженным и проявлялся в течение более длительного периода времени.Это первое исследование, в котором использовались интенсивные опросы с помощью смартфонов для выявления повседневной динамики состояний, связанных с настроением, после приема витамина С и киви. Результаты подчеркивают ценность использования такого метода для выявления временных изменений в настроении после употребления питательных добавок.

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