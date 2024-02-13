Кардиолог Хачирова объяснила, чем опасны энергетики

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Асият Хачирова предупредила о вреде частого потребления энергетических напитков, подчеркнув, что такая привычка может нанести серьезный ущерб организму. В интервью радио Sputnik она выделила несколько опасных компонентов в составе энергетиков.По словам эксперта, одним из ключевых факторов, на который стоит обратить внимание, является содержание кофеина в энергетических напитках. Превышение допустимой суточной нормы кофеина (400 мг для взрослого человека) может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно это касается сердечно-сосудистой системы. Кроме того, наличие большого количества сахара в энергетиках также представляет риск для организма.«В любой банке энергетического напитка, допустим, в коле, содержится 24-26 г сахара. Безопасная доза добавленного сахара в день, например, для женщины среднего телосложения и средних лет – 24 г, для мужчины – 30-32 г. Если сложить еще и все остальные источники добавленного сахара, то получим превышение дозы», – предостерегла доктор.Помимо прочего, энергетические напитки часто содержат в составе такие вещества, как таурин и L-карнитин, которые, хотя и являются метаболическими добавками, могут быть вредными при избыточном употреблении и при отсутствии физических нагрузок. По мнению диетолога, в таком случае энергетики несут дополнительную нагрузку для почек и печени.Асият Хачирова считает, что частое потребление энергетических напитков – это вредная привычка, от которой стоит избавиться.

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