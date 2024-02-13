PNAS: 10 часов сидения перед телевизором в день ведет к деменции

Ученые из University of Southern California и University of Arizona представили новые данные, которые подчеркивают связь между сидячим образом жизни и риском возникновения деменции. Исследование, опубликованное на портале PNAS, обнаружило, что время, проведенное в сидячем положении, особенно перед телевизором, связано с увеличением вероятности развития деменции, независимо от уровня физической активности.В рамках исследования было включено 146 651 участников из Биобанка Великобритании в возрасте 60 лет и старше, у которых не было предварительного диагноза деменции. Участники заполнили опросники о своем образе жизни, включая количество времени, проведенного перед телевизором и компьютером, а также оценили свой уровень физической активности.В течение среднего периода наблюдения в 11,87 лет у 3507 человек была диагностирована деменция. Результаты показали, что время, проведенное перед телевизором, было связано с повышенным риском деменции (1,24 [95% ДИ: 1,15–1,32]), в то время как время, проведенное за компьютером, было связано с уменьшением этого риска (0,85 [95% ДИ: 0,81–0,90]). Эти связи остались значимыми даже при учете уровня физической активности участников.Исследование показывает, что сокращение времени, проведенного в сидячем положении перед телевизором, и увеличение активности, связанной с компьютером, могут быть эффективными стратегиями для снижения риска деменции. Это подчеркивает важность не только физической активности, но и активного умственного вовлечения для поддержания здоровья мозга на протяжении жизни.Эти результаты могут помочь разработать более эффективные стратегии модификации поведения, направленные на снижение риска деменции и улучшение качества жизни для многих людей.

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