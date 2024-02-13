Гериатр Рунихина: для сохранения здоровья сосудов при старении нужно сокращать сахар и соль
Гериатр Рунихина сообщила , что негативным изменениям в состоянии сосудов, возникающим с возрастом, способствует в том числе неправильное питание. Эксперт дала понять, что для сохранения здоровья сосудов при старении нужно сокращать сахар и соль, а также животные жиры а рационе.
«Соль способствует повышению жесткости сосудистой стенки, которая становится очень чувствительной к выбросу гормонов, вырабатываемых организмом при стрессе. В результате происходит ее чрезмерное повреждение. Быстрые углеводы резко повышают сахар в крови и способствуют развитию сахарного диабета, а продукты с жирами животного происхождения – прогрессированию атеросклероза», – объяснила гериатр.
Надежда Рунихина подчеркнула, что правильное питание наряду с контролем имеющихся у человека заболеваний является проверенным способом сохранить сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии. По словам специалиста, особенно эффективным форматом питания в этом плане является рацион по тип средиземноморской диеты, богатой пищевыми волокнами, свежими овощами, фруктами, рыбой. Эта диета дает возможность организму сполна получать омега-3 жирные кислоты, защищающие сосуды от воспалительных процессов.
Какая еда лучше всего подходит для сосудов? Традиционная средиземноморская диета означает, что рационе должно быть меньше животных продуктов и больше растений, таких как бобовые, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, орехи. Вдобавок – высококачественные масла, такие как оливковое. В каждый прием пищи должны входить овощи и фрукты разных цветов для того, чтобы организм получал различные полифенолы – флавоноиды, антоцианы, фенольные кислоты. В организме они обеспечивают защиту эндотелию, внутренней стенке сосуда. Чем эндотелий крепче и здоровее, тем моложе кровеносные сосуды – тем ниже риск инфарктов и инсультов.
Также гериатр порекомендовала поддерживать физическую активность за счет видов деятельности, требующей подвижности. В частности, очень полезными врач считает прогулки на свежем воздухе.
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