Невролог Оськин: смех может быть патологическим и говорить о серьезной болезни

Невролог Сергей Оськин: при некоторых заболеваниях мозга может возникать неконтролируемый смех.Обычно смех ассоциируется с чем-то позитивным, но иногда смех бывает патологическим, а его причиной оказывается серьезное заболевание.«Смех может быть симптомом опасной патологии», - заявил невролог Оськин порталу «Доктор Питер».В частности, смехом, не поддающимся волевому контролю, проявляется псевдобульбарный аффект, при котором у человека возникают эмоциональные приступы, которые кажутся неадекватными в определенных обстоятельствах. Например, появляется безостановочный смех как реакция на трагическую новость. По словам Оськина, псевдобульбарный аффект является не отдельным заболеванием, а синдромом, истинной причиной которого могут быть поражения центральной нервной системы, такие как болезнь Паркинсона или Альцгеймера, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, мозговая опухоль, боковой амиотрофический склероз (БАС).Кроме того, смех может говорить о наличии эпилепсии.«Геластические приступы – редкие эпилептические проявления, характеризующиеся смехом или улыбкой. Их основными причинами бывает развитие гипоталамической гамартомы (опухоли) или очаговая локализация эпилептогенной зоны области передней поясной коры, лобной и височной долей», - проинформировал невролог.Помимо этого, неконтролируемые эмоции человек может демонстрировать при синдроме Туретта. Данной патологии свойственны разного рода тики, управлять которыми страдающие от нее люди не в состоянии. В том числе такие тики могут быть голосовыми, вокальными, когда вслух произносятся или выкрикиваются разные слова, не соответствующие обстановке, или же раздается смех.

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