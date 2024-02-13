Как по анализам крови понять, что старость пришла раньше времени«Старость — это болезнь, которую нужно лечить», — говорил великий ученый Илья Мечников и советовал регулярно употреблять молочнокислые бактерии.Остановить старение и даже помолодеть действительно реально. Так, в 2019-м ученые из США и Канады в целях омоложения опробовали гормон роста. Оказалось, что этот гормон влияет на тимус, он же вилочковая железа, которая контролирует и стимулирует иммунную систему. Однако с годами в тимусе накапливаются жировые отложения, из-за чего иммунный ответ снижается.Целый год девять мужчин-добровольцев принимали гормон роста для регенерации вилочковой железы.«Мы наблюдали защитные иммунологические изменения, улучшение показателей риска для многих возрастных заболеваний, а также увидели, что средний эпигенетический возраст стал примерно на 1,5 года меньше исходного уровня после одного года лечения (изменение на -2,5 года по сравнению с отсутствием лечения)», — сообщили авторы исследования.Иными словами, участники эксперимента помолодели на четверть десятка лет. И если в первые девять месяцев старость уходила медленно, то к концу исследования добровольцы за год молодели со скоростью 6,5 года. Более того, еще шесть месяцев после окончания эксперимента они продолжали «сбрасывать возраст».Итак, скорость старения можно контролировать. Но как объективно понять, что биологический возраст превышает цифру в паспорте?«Старение сопровождается очевидными признаками, такими как седые волосы, увядающая кожа, воспалительные процессы в организме, а также метаболические изменения, связанные с увеличением жира и потерей мышечной массы, — говорит врач Оксана Чащина. — Однако есть и другие изменения, связанные со старением, которые могут проявляться незаметно. Выявить их помогают анализы крови».Общий анализ кровиНизкий гемоглобин. С возрастом кроветворная система работает хуже, поэтому гемоглобин у пожилых понижается. Причем у мужчин сильнее, чем у женщин, — некоторые исследователи связывают это с прекращением выработки тестостерона.Пониженный уровень эритроцитов. Это может указывать на дефицит витамина B12, который необходим для созревания эритроцитов. В свою очередь, нехватка витамина B12 способна влиять на объем мозга и умственные способности. Есть исследования, в которых дефицит витамина связывают с развитием болезни Альцгеймера.Пониженный уровень лейкоцитов. У пожилых количество белых телец в крови сокращается. При этом низкий уровень лейкоцитов может быть показателем серьезных патологий.Биохимический анализ кровиВысокий уровень билирубина указывает на нарушения работы печени и желчевыводящих путей.Высокие показатели холестерина и гомоцистеина отражают состояние сосудов и обменных процессов.Рост содержания глюкозы в крови.Низкий уровень общего белка. Значительные потери общего белка в организме могут происходить при хронических заболеваниях и старении, говорится в исследовании австралийских медиков.Гормоны«Уровень половых гормонов с возрастом снижается, и их недостаток становится инициатором процесса старения организма, связанного с нарушением регуляции и выработки важных веществ», — объясняет Оксана Чащина.Поэтому на старение организма указывают:низкий уровень тестостерона у мужчин;низкий уровень эстрогена и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) у женщин.По словам эксперта, зная базовое состояние организма и контролируя показатели, связанные со старением, можно вовремя начать лечение и тем самым постараться откатить время назад.

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