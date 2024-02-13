Врач Чижикова: многие современные лекарства способны повреждать почки

Врач Анастасия Чижикова: неправильный прием лекарств может подорвать здоровье почек.Врач Чижикова заявила:«Многие современные лекарственные препараты при неправильном использовании могут вызвать острое повреждение почек».Медик пояснила, что риск лекарственного повреждения почек становится особенно серьезным в тех случаях, когда препараты принимаются пожилыми людьми (вместе со старением организма снижается функция парного органа). Также на состоянии почек негативно сказывается употребление нескольких видов лекарств в течение дня.«Чем больше лекарств одновременно принимает пациент, тем выше вероятность взаимодействия медикаментов и риск повреждения почек», - предупредила специалист.Еще один фактор риска – это имеющиеся у человека хронические заболевания в виде сахарного диабета или сердечно-сосудистых патологий. По словам Чижиковой, препараты, которые назначаются пациентам с этими проблемами, часто обладают нефротоксичным эффектом.Врач обратила внимание на то, что заранее сказать, навредит или нет лекарство почкам, – практически невозможно. Это связано с тем, что каждый организм обладает индивидуальной чувствительностью к конкретному препарату. Его реакции на медикамент могут быть непредсказуемыми, и отследить их бывает особенно проблематично, когда принимаются лекарства, не требующие обращения к врачу, – например, обезболивающие, от изжоги. Вероятность повреждения почек при их приеме становится особенно существенной, когда такие лекарства употребляются людьми с хроническими недугами.«Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением при артериальной гипертензии, сахарном диабете и других хронических состояниях», - поделилась советом эксперт.Какие еще современные лекарства способны повреждать почки:Антибиотики;Противовирусные препараты;Диуретики;Нестероидные противовоспалительные препараты;Фенитоин;Химиопрепараты;Литий.Как понять, что почки повреждены? Возникают признаки интоксикации:Тошнота;Рвота;Боль в пояснице.При появлении данных симптомов необходима медицинская помощь.

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