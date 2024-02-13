9 причин, почему вы можете набрать вес всего за сутки

Встали утром на весы, а там плюс килограмм или даже два? Не паникуйте, это совершенно нормально, говорит эксперт. Существует несколько причин, почему так может произойти.Если вы хотите похудеть или же просто следите за своим весом, то не стоит каждое утро начинать с контроля веса. Во-первых, так вы только зацикливаетесь на килограммах, вскоре любое изменение будет вызывать у вас панику. Во-вторых, похудение — это постепенный процесс. Совершенно нормально, если вес вдруг встанет или даже окажется немного выше.Небольшой набор веса за ночь считается совершенно нормальным, говорит фитнес-тренер Джесс Сатхард. Это не означает, что ваша диета и занятия в тренажерном зале не приносят результатов. Просто наш организм — сложная система, некоторые процессы человек не в силах контролировать.Вот 9 основных причин, почему за ночь вы можете прибавить в весе.Интенсивная тренировка. После активного занятия в тренажерном зале или долгой пробежки ваш организм будет испытывать стресс — это нормально, ведь была хорошая физическая нагрузка. Мышцы за ночь начнут активно восстанавливаться, поэтому цифра на весах может увеличиться. Скоро все вернется на место».Плохой сон. Человеку важно высыпаться. В противном случае вы будете чувствовать себя плохо, вода в организме задержится, из-за отека будет казаться, что вы весите больше.Обезвоживание. Это обратная сторона: когда организму не хватает воды, почки начинают ее задерживать.Дефицит клетчатки в рационе. Именно она отвечает за то, как долго вы будете ощущать сытость, а также как быстро кишечник справится со всем, что вы съели. При ненадлежащем питании некоторые люди не могут сходить в туалет «по-большому», это тоже отражается на весах.Поздний ужин. Здесь все просто: если вы поели и сразу легли спать, то организму будет тяжелее усваивать пищу. Это отразиться как на качестве сна, так и на вашем весе.Избыток углеводов. Сладкое и мучное провоцируют вздутие живота, особенно если такой еды слишком много за один день. Моментально вы не поправитесь: сначала вес станет больше, а потом снова меньше.Месячные. За несколько дней до менструации гормональный фон меняется, и это естественный процесс, когда женщина становится тяжелее на 2-3 кг. После вес вернется к исходному.Алкоголь. Когда человек пьет алкоголь, наступает обезвоживание. Это и провоцирует отеки, головную боль, а также набор веса.Сильный стресс. Еще одна причина, из-за которой весы могут показать дополнительный килограмм или даже два. У некоторых людей происходит обратное: они резко худеют. В любом случае, как только тревожность проходит, организм возвращается к своему привычному состоянию.Все делаю правильно, но похудеть не могуВы можете соблюдать все правила похудения: ограничивать рацион, заниматься спортом, ложиться спать вовремя, но все равно не видеть результатов. Некоторые люди так и говорят: я почти ничего не ем, но все равно продолжаю полнеть. Оказывается, мешать может наше подсознание. Клинический психолог объясняет, что такое психосоматика лишнего веса и чем она отличается от расстройств пищевого поведения.

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