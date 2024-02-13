9 причин, почему вы можете набрать вес всего за сутки
Если вы хотите похудеть или же просто следите за своим весом, то не стоит каждое утро начинать с контроля веса. Во-первых, так вы только зацикливаетесь на килограммах, вскоре любое изменение будет вызывать у вас панику. Во-вторых, похудение — это постепенный процесс. Совершенно нормально, если вес вдруг встанет или даже окажется немного выше.
Небольшой набор веса за ночь считается совершенно нормальным, говорит фитнес-тренер Джесс Сатхард. Это не означает, что ваша диета и занятия в тренажерном зале не приносят результатов. Просто наш организм — сложная система, некоторые процессы человек не в силах контролировать.
Вот 9 основных причин, почему за ночь вы можете прибавить в весе.
Интенсивная тренировка. После активного занятия в тренажерном зале или долгой пробежки ваш организм будет испытывать стресс — это нормально, ведь была хорошая физическая нагрузка. Мышцы за ночь начнут активно восстанавливаться, поэтому цифра на весах может увеличиться. Скоро все вернется на место».
Плохой сон. Человеку важно высыпаться. В противном случае вы будете чувствовать себя плохо, вода в организме задержится, из-за отека будет казаться, что вы весите больше.
Обезвоживание. Это обратная сторона: когда организму не хватает воды, почки начинают ее задерживать.
Дефицит клетчатки в рационе. Именно она отвечает за то, как долго вы будете ощущать сытость, а также как быстро кишечник справится со всем, что вы съели. При ненадлежащем питании некоторые люди не могут сходить в туалет «по-большому», это тоже отражается на весах.
Поздний ужин. Здесь все просто: если вы поели и сразу легли спать, то организму будет тяжелее усваивать пищу. Это отразиться как на качестве сна, так и на вашем весе.
Избыток углеводов. Сладкое и мучное провоцируют вздутие живота, особенно если такой еды слишком много за один день. Моментально вы не поправитесь: сначала вес станет больше, а потом снова меньше.
Месячные. За несколько дней до менструации гормональный фон меняется, и это естественный процесс, когда женщина становится тяжелее на 2-3 кг. После вес вернется к исходному.
Алкоголь. Когда человек пьет алкоголь, наступает обезвоживание. Это и провоцирует отеки, головную боль, а также набор веса.
Сильный стресс. Еще одна причина, из-за которой весы могут показать дополнительный килограмм или даже два. У некоторых людей происходит обратное: они резко худеют. В любом случае, как только тревожность проходит, организм возвращается к своему привычному состоянию.
Все делаю правильно, но похудеть не могу
Вы можете соблюдать все правила похудения: ограничивать рацион, заниматься спортом, ложиться спать вовремя, но все равно не видеть результатов. Некоторые люди так и говорят: я почти ничего не ем, но все равно продолжаю полнеть. Оказывается, мешать может наше подсознание. Клинический психолог объясняет, что такое психосоматика лишнего веса и чем она отличается от расстройств пищевого поведения.
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