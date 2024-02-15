Врачи назвали самый распространенный вид рака среди россиянок
Также, по данным Globocan, среди распространенных видов рака среди женщин – рак матки, рак шейки матки и рак яичников.
Врачи отмечают, что распознать рак на ранней стадии можно по симптомам, которые варьируются в зависимости от локализации опухоли.
Так, на онкологию могут указывать температура без признаков простудных заболеваний, необъяснимое кровотечение или выделения, постоянная боль в определенной части тела, появление новых родинок или изменение цвета и формы существующих родинок, уплотннеия или узлы, усталость, слабость, потеря веса.
При появлении этих симптомов врачи советуют обратиться к специалистам.
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