Стоматолог рассказала о сладостях, употребление которых в разумном количестве не вредит зубам

Частое употребление сладостей становится причиной размножения вредных бактерий. Многих волнует вопрос - можно ли как-то снизить вред от их употребления для зубов. Особенно это касается родителей - ведь для детей это очень актуальная проблема.Что делать, если совсем отказаться от сладкого нет возможности, рассказала врач-стоматолог Виктория ШелудковаЕсли после еды хочется чего-нибудь сладкого, например, леденец или жвачку, выбор стоит делать в пользу тех сладостей, которые содержат ксилит. Это сахарозаменитель, который бактерии не в состоянии переработать. Также ксилит регулирует кислотно-щелочной баланс полости рта, что многократно снижает возможность развития кариеса.Если ребенок очень любит сладкое, специалист рекомендует полезные лакомства. Употребление натуральных сладких продуктов в умеренных количествах не повредит здоровью зубов.Например, мед, свежие и высушенные фрукты, зефир, варенье и мармелад без добавленного сахара - все это не только вкусно, но и полезно, так как содержит витамины и минералы.Важно помнить, что употреблять сладости лучше до или после еды, когда в полости рта оптимальный кислотно-щелочной баланс. Это предотвратит появление кариеса и разрушение эмали.

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