Врач раскрыла, что будет с организмом, если пить по 4 чашки кофе в день
С одной стороны, кофеин ускоряет метаболизм, что ведет к расщеплению жиров. Но с другой - при чрезмерном потреблении кофе организму будет не хватать минералов и витаминов. Особенно важно поддерживать оптимальный уровень кальция, без которого нарушается работа мышц, включая сердце. А избыточная выработка паращитовидного гормона из-за нехватки Ca может быть опасна.
Поэтому, прежде чем садиться на “кофейную диету”, лучше проконсультироваться со специалистом и убедиться, что она не навредит вашему здоровью. А уже потом думать о сбросе лишних килограммов, советует эндокринолог в беседе с "МК".
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