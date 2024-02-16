Ученые обнаружили у сердца скрытые возможности к самостоятельной регенерации

Исследование, опубликованное в журнале Nature Cardiovascular Research, выявило потенциальный поворот в лечении сердечных заболеваний: использование собственных регенеративных возможностей сердца.Вместо того чтобы сосредоточиться на замене утраченных клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов), это исследование предлагает другой подход: воздействие на микроокружение. Подумайте об этом, как о питании почвы для естественного выращивания новых клеток сердца.Исследование, проведенное под руководством Джеймса Ф. Мартина и его команды в Техасском институте сердца, раскрывает сложные взаимодействия между кардиомиоцитами, иммунными клетками и фибробластами внутри сердца. Эта коммуникационная сеть поддерживает врожденную способность организма к исцелению и регенерации.С помощью одноклеточной геномики и генетических экспериментов исследователи выявили ключевого игрока в этой коммуникации: YAP. Эта молекула действует как дирижер, организуя гармоничное взаимодействие между типами клеток, стимулируя пролиферацию кардиомиоцитов и способствуя восстановлению сердечной ткани.Это открытие ставит под сомнение давно укоренившееся мнение о необходимости прямой замены утраченных клеток сердца. Вместо этого акцент переносится на использование присущего сердцу регенеративного потенциала.

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