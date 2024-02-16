Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова: при отказе от сахара улучшается состояние психики, а также может снижаться вес.Врач Тихомирова рассказала о положительных изменениях с организмом при отказе от сахара.«Под сахаром подразумевается все сладкое, в том числе глюкоза, фруктоза, сахароза», - уточнила она.Медик отметила, что все перечисленное относится к простым сахарам, которые характеризуются очень быстрым усвоением. Последствием этого становятся резкие колебания уровня сахара в крови: он сначала стремительно возрастает, а затем «падает». Такие «качели» ведут к всплеску энергии, после которого возникает состояние усталости, слабости, потери концентрации.Тихомирова добавила, что при отказе от сахара организм начинает искать другие источники энергии.«Организм начинает получать энергию из сложных углеводов, благодаря чему получает более качественное и долгое «топливо». В результате человек начинает чувствовать себя более энергичным».Елена Тихомирова уточнила, что сложными углеводами являются, прежде всего, злаки.Другим положительным изменением с организмом при отказе от сахара специалист назвала улучшение деятельности ЦНС, результатом чего становится ровное, без перепадов, настроение, активизация когнитивных функций. Вдобавок это способствует избавлению от отечности и лишнего веса.

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