Лямблиозный холецистит: причины, симптомы и лечение

Лямблиозный холецистит – это заболевание желчного пузыря, которое вызвано простейшими паразитами – лямблиями. Эти микроскопические организмы быстро размножаются, вызывают воспаление органа и даже могут стать причиной его отказа.Наиболее благоприятная среда для существования лямблий – тонкий кишечник, но они могут перемещаться и в билиарный тракт, нарушая при этом процесс пищеварения. Лечение нужно начинать немедленно, пока не развились тяжелые осложнения. Провоцируют появления этого заболевания лямблии. Они принадлежат к роду простейших жгутиковых микроорганизмов, могут существовать в форме одной клетки размером 12х7 мкм или двухклеточного организма.ПричиныЖелчный пузырь является не совсем благоприятным местом для обитания лямблий, поскольку желчь на них действует губительно. Но паразиты могут спокойно обитать в органе при нарушении бактерицидных свойств желчи, что случается при болезнях печени и других органов пищеварительного тракта.Чаще паразиты поселяются не в самом пузыре, а в желчевыводящих протоках, провоцируя появление дискинезии.В желчный пузырь лямблии могут попасть таким способом:при контакте с зараженным человеком;через употребление загрязненной питьевой воды;при употреблении немытых овощей или фруктов;через насекомых и грызунов, которые являются переносчиками паразитарных инфекций;при несоблюдении правил личной гигиены (через грязные руки).Лямблии плотно прикрепляются к слизистой пузыря при помощи жгутиков, раздражая ее и вызывая воспаление.СимптомыЛямблии в желчи приводят к воспалению и спазмам желчного пузыря, в результате чего нарушается нормальный отток желчи. Застойные явления и становятся причиной холецистита, который со временем переходит в хроническую форму.Заболевание на ранних стадиях протекает практически бессимптомно. Среди признаков можно выделить незначительные болезненные ощущения в области правого подреберья, а также повышение субфебрильной температуры тела.Болезнь может не давать о себе знать на протяжении длительного периода, но в большинстве случаев возникают клинические проявления, которые схожи с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Симптомы лямблий в желчном пузыре:давящая боль в области правого подреберья;болевые ощущения в районе пупка и выше него;спазмы в животе;неустойчивость стула (запоры сменяются диареей);тошнота и рвота;горечь во рту;отрыжка воздуха, иногда пищей с примесью желчи;сильное вздутие и метеоризм;чувство тяжести и распирания в животе;ухудшение аппетита;слабость.При развитии хронического холецистита к признакам общего ухудшения самочувствия присоединяются симптомы сильной интоксикации.На фоне нарушения работы ЖКТ у больного развивается анемия, в крови значительно превышен уровень эозинофилов.Обострения лямблиозного холецистита могут возникать без видимых причин. Может развиться ДЖВП.При дискинезии желчевыводящих протоков пациент жалуется на такие симптомы:тупая распирающая боль в области правого подреберья, которая не стихает ни днем, ни ночью;усиление болезненных ощущений во время приема пищи;сильная отрыжка с неприятным запахом;горечь во рту;рвота при употреблении жирной пищи;метеоризм;запор.Какой врач занимается лечением лямблиозного холецистита?Поскольку у больного возникает симптоматика нарушения пищеварения, то он обращается к терапевту и гастроэнтерологу. Но лечением лямблий занимается инфекционист.ДиагностикаПодтвердить или опровергнуть наличие лямблий в желчном можно при помощи таких диагностических методик:анализ крови на лямблии;анализ кала на цисты;дуоденальное зондирование желчного пузыря, исследование желчи на наличие простейших.Для выявления нарушений функционирования других органов ЖКТ проводится фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), а также ультразвуковое исследование органов брюшной полости.При наличии ярко выраженной симптоматики лямблиоза анализ кала сдается 3-5 раз с перерывом в неделю (даже если результат первого анализа отрицательный).ЛечениеТерапия у взрослых может проходить в домашних условиях, детям показана госпитализация. Лечение проводится в 3 этапа:детоксикационная терапия;прием противопаразитарных препаратов;укрепление иммунитета при помощи витаминов и иммуномодуляторов.При ярко выраженной симптоматике интоксикации организма на первый план выходит детоксикационная терапия. Противопаразитные препараты в таком случае не принимаются до вывода токсинов, поскольку они оказывают дополнительное токсическое воздействие.Для очищения организма и предупреждения токсико-аллергических реакций необходимо принимать:сорбенты – Энтеросгель, Смекта, Реабан, Полифепан;антигистаминные препараты – Лоратадин, Супрастин.Курс лечения составляет 15 дней.Для нормализации выведения желчи лечение проводится при помощи холекинетиков (препараты, улучшающие тонус пузыря) и холеспазмолитиков (средств, которые расслабляют желчный).К холекинетикам принадлежит Аллохол, Циквалон, Сорбитол, Сорбит и Ксилит.Эффективные холеспазмолитики – Но-шпа, Метацин, Спазмолитин и Дюспаталин.Для уничтожения лямблий не обойтись без противопаразитарных препаратов. Эффективны Трихопол, Фуразолидон, Метронидазол, Акрихин, Осарсол.Во время лечения необходимо строго соблюдать дозировку и регулярность приема лекарства. Самолечение недопустимо.Заключительным этапом терапии является укрепление иммунитета. Для поддержки иммунной системы следует пропить пробиотики, витаминные комплексы и иммуномодуляторы.Важно придерживаться диетического питания. В рационе должны преобладать каши, кисломолочные продукты, овощи, кислые ягоды, фрукты, сухофрукты, растительное масло.Необходимо отказаться от:макаронных изделий;сладостей;свежей выпечки, печенья и хлеба;крахмалосодержащих продуктов (картофель, колбасные изделия);молока;жирной пищи.Эти продукты создают благоприятные условия для размножения простейших микроорганизмов.Важно увеличить потребление жидкости. Особенно полезно употребление отвара шиповника, фруктовых соков и компотов.По истечении 2-3 месяцев после лечения необходимо сдать контрольный бактериологический анализ, чтобы подтвердить отсутствие лямблий в желчи.ПрофилактикаДля профилактики заражения лямблиозом необходимо:соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед едой и после возвращения домой с улицы;не пить воду из-под крана или из водоемов;тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением их в пищу;избавиться от насекомых в доме;употреблять мясо и рыбу только после термической обработки;придерживаться санитарных норм во время приготовления пищи.При первых симптомах лямблий в организме следует посетить врача.Пациент с лямблиозным холециститом нуждается в медицинской помощи. Без лечения воспаление переходит с желчного пузыря на печень и поджелудочную железу. Последствием лямблий в желчном пузыре может стать цирроз или гепатит.

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