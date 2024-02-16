Врач Хачирова рассказала о вреде популярной диеты, нутрициолог Строков назвал эту диету "чрезвычайно опасной"

Популярное у части граждан сыроедение является опасной и потенциально смертельной диетой. Об этом рассказала кардиолог Асият Хачирова.По словам эксперта, часть сыроедов не отказывается от животных продуктов, но употребляет их только сырыми — непастеризованное молоко, сырое мясо и яйца. Употребление в пищу только необработанных продуктов чревато заражением сальмонеллой, кишечной палочкой, развитием истерии или летальным исходом.Кроме того, длительное сыроедение приводит к дефициту витаминов группы В. Так, например, В12 содержится в красном мясе. Также у сыроедов часто диагностируют нехватку витамина D и кальция, передает NEWS.ru."Сыроедение – это диета, в которой человек употребляет пищу в основном в сыром виде, избегая термической обработки продуктов выше определенной температуры. В этом подходе сторонники считают, что сырая пища более полезна, поскольку она содержит больше ферментов, витаминов и минералов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Однако следует учитывать, что существует ряд потенциальных вредных аспектов сыроедения.Строков перечислил вред сыроядения для здоровья:Потеря питательных веществ. Термическая обработка пищи может повышать усвояемость некоторых питательных веществ. Сырая диета может привести к потере некоторых полезных витаминов и минералов.Риск заражения. Некоторые продукты, такие как мясо и яйца, могут содержать патогенные бактерии или микробы, которые могут вызвать заболевания. Термическая обработка обычно убивает бактерии, обеспечивая безопасность пищи.Трудности с перевариванием. Сырая пища может быть сложнее для переваривания для некоторых людей. Термическая обработка может помочь разрушить клеточные структуры, что облегчает усвоение некоторых веществ.Ограниченность в выборе продуктов. Сыроедение может привести к ограничению выбора продуктов, что может затруднить получение всех необходимых питательных веществ.Недостаток белка. Сыроедение может вызвать недостаток белка, так как многие источники белка, такие как мясо и рыба, обычно употребляются в сыром виде в ограниченных количествах.Риск недостатка калорий. Сырая диета может привести к недостатку калорий, поскольку сырые продукты могут иметь меньшую калорийность в сравнении с теми же продуктами после тепловой обработки."Сыроедение - чрезвычайно опасная диета. Если ее придерживаться, то только под контролем врача и недолгое время", - предупреждает Строков.

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