Ученые из Японии назвали приятный способ, как стать умнее за 3 минуты

Если вы любите танцевать под музыку, то этот способ точно придется вам по душе. По словам нейробиологов, правильный настрой на прослушивание мелодии — ключ к улучшению работы мозга.Некоторые люди не могут и дня прожить без музыки: они повсюду носят с собой наушники и надевают их при любом удобном случае, в том же транспорте или во время прогулки. Но одно лишь прослушивание музыки только доставляет удовольствие, а вот если вы поймаете ее ритм, это поможет усилить активность головного мозга.Группа нейробиологов из Японии проводила исследование, в котором изучала, как ритмичная музыка может влиять на головной мозг. Эксперты сосредоточились на музыкальных жанрах, которые подходят под определение groove rhythm (грув).СправкаГрув — ритмическое ощущение в музыке, создаваемое игрой музыкантов-барабанщиков, гитаристов и клавишников. В популярной музыке грув рассматривается в жанрах:сальса;фанк;рок;фьюжн;соул;свинг.Ученые отслеживали показатели людей, которые слушали ритмичную музыку во время кардиотренировки. Эксперимент показал, что грув стимулирует активность префронтальной коры, улучшая когнитивные функции! При этом активность видна уже через 3 минуты.Но есть одно важное условие: вы должны поймать ритм, чтобы синхронизировать с ним свои движения. Это отлично удается как раз во время тренировок. Под удары барабана можно прыгать или отжиматься, тело начнет само отсчитывать нужное время.Эту хитрость, кстати, используют некоторые компании, которые пишут планы для групповых тренировок: музыка четко синхронизируется с движениями, а сами упражнения повторяются в определенном порядке. Поэтому, если в голове возникает путаница от усталости, тело само рано или поздно поймает ритм и войдет в нужный цикл.По словам нейробиологов, по-настоящему поймать ритм можно, только если вы поистине наслаждаетесь музыкой. Здесь логика проста: у мозга будет больше стимулов, чтобы как можно лучше погрузиться в мелодию, поймать то самое чувство ритма и начать двигаться в такт.Примечательно, что те участники, которые только пытались поймать ритм, показывали более низкие результаты активности головного мозга. Поэтому не пытайтесь заставлять себя. Найдите ту мелодию, под которую руки и ноги сами начинают двигаться, и начните заниматься любой физической активностью, той же уборкой или танцами дома.

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