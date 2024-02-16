Специалисты назвали продукты, способствующие омолаживанию организма

Люди на протяжении столетий пытаются отыскать секрет вечной молодости. И пусть эту тайну так до сих пор раскрыть не удалось, существуют продукты, способные значительно омолодить организм. Специалисты опубликовали список таких продуктов.К ним относятся ягоды, темный шоколад и некоторые виды рыб. Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, оказывают положительное влияние на эластичность кожи, что предотвращает возникновение морщин. Кроме того, потребление ягод улучшает память и речь.Жирная рыба, в составе которой есть Омега-3 кислоты, является отличной поддержкой для здоровья мозга и сердца. А вот темный шоколад и вовсе способствует омоложению организма. К числу таких продуктов также относятся грецкие орехи, миндаль и йогур

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