Не редкость и в 25 лет: врач назвал топ-3 «помолодевших» болезней сердца и сосудов

Все чаще от сердечно-сосудистых патологий погибают совсем еще нестарые люди. Почему молодеют болезни, которые раньше находили только у пожилых?Определенные патологии сердца и сосудов бывают даже у новорожденных. Но они обычно имеют врожденный характер, и это тема отдельного разговора.Если же говорить о патологиях сердечно-сосудистой системы, приобретаемых в течение жизни, то опасаться нужно трех следующих состояний. Случиться катастрофа может в достаточно молодом, если не сказать юном возрасте. Почему молодеют болезни сердца и как от них застраховаться?1. Артериальная гипертензияУ людей с гипертензией артериальное давление поднимается регулярно или повышено постоянно. Обычно гипертония развивается после 55 лет и связана с изменением тонуса стенок кровеносных сосудов. Но сейчас высокое артериальное давление становится все более привычным и для совсем молодых пациентов.«Все дело в хроническом стрессе, неправильном питании (особенно пагубно влияет на сосуды чрезмерное употребление соли, насыщенных жиров и трансжиров, сахара и обработанных продуктов), дефиците физической активности и росте распространенности ожирения, — объясняет врач. — Это влияет на тонус сосудистой стенки, может постепенно приводить к увеличению объема циркулирующей крови и показателям артериального давления».Симптомы артериальной гипертонии появляются не всегда. Иногда человек узнает о повышенном давлении случайно, например на плановом медицинском осмотре. Однако заподозрить нарушение можно по частым приступам головной боли, головокружениям или нарушениям зрения, повышенной тревожности, нарушениям сна.Как не заработать гипертонию молодымЧтобы не доводить до лекарственной терапии, следует сбалансированно и разнообразно питаться, увеличить физическую активность, нормализовать эмоциональное состояние.«Важно также контролировать употребление соли и по возможности недосаливать блюда, отказаться от употребления фастфуда, консервов, соусов, переработанных продуктов, потому что в них обычно очень много соли и сахара, — рекомендует врач. — Также следует добавить в рацион овощи, фрукты, зелень и бобовые. В них содержится клетчатка, она способствует улучшению пищеварения и помогает в профилактике ожирения, которое выступает одним из основных факторов риска гипертонии».Также в борьбе с лишним весом помогают регулярные физические упражнения.«Важно уже в молодом возрасте хотя бы раз в год отслеживать показатели артериального давления. Это поможет заметить отклонения на ранней стадии, когда есть шанс обойтись без длительной лекарственной терапии и не допустить серьезных последствий для здоровья», — рассказывает Денис Банный.2. Инфаркт миокардаЭто опасное состояние, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения сердца и требует немедленной медицинской помощи. Раньше его выявляли преимущественно у людей после 40 лет. Но сейчас этот диагноз становится все более актуальным и для молодежи. Причины все те же: лишний вес, хронический стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение и регулярное употребление алкоголя. Они изнашивают сердце раньше времени, и орган теряет способность справляться со своими функциями.«Атеросклероз, который приводит к инфаркту миокарда, может длительно развиваться бессимптомно. Заподозрить нарушение можно у людей с перечисленными факторами риска, особенно если они громко храпят по ночам, отмечают одышку даже при минимальных физических нагрузках, быстро устают, избыточно потеют, часто тревожатся и регулярно не могут заснуть. Если у человека появляются подобные симптомы, важно как можно скорее обратиться за консультацией к врачу-терапевту», — предупреждает Денис Банный.Способы профилактикиЧтобы не столкнуться с инфарктом миокарда, важно придерживаться здорового образа жизни, правила которого известны каждому. Ведь все знают, что алкоголь и курение вредны, а винегрет в разы полезнее жареной картошки.«Главное — применять эти знания и действительно регулярно заниматься спортом, контролировать вес и показатели артериального давления, бросить курить и отказаться от алкоголя (или хотя бы ограничить его употребление до одной порции в неделю), питаться сбалансированно и разнообразно без перекоса в сторону жирного, сладкого, соленого и копченого. Кроме того, важно периодически проверять лабораторные показатели здоровья сердца, такие как холестерин, триглицериды, показатели свертываемости крови», — говорит врач.3. Ишемический инсультЭто острое нарушение мозгового кровообращения, которое часто возникает из-за закупорки кровеносного сосуда или его разрыва. Средний возраст развития инсульта — около 65–70 лет, но с 1980-х годов частота его выявления у людей младше 45 лет также растет.«Во многом это связано как с уже описанными ранее факторами риска, так и с ростом употребления психотропных средств. Плюс — совершенствование методов диагностики с их большей доступностью, из-за чего предпосылки к нарушению мозгового кровообращения выявляют раньше, а значит, у врачей есть возможность снизить риск фатальных последствий с помощью лекарственной терапии, коррекции образа жизни, в некоторых случаях — оперативных вмешательств», — объясняет Денис Банный.Инсульт обычно развивается внезапно, это острая патология. В момент нарушения кровообращения человек испытывает сильную головную боль и может даже потерять сознание.Если попросить человека улыбнуться, можно увидеть, что улыбка несимметричная, один уголок рта опущен. Также в момент приступа могут отключиться некоторые функции — например, теряется подвижность конечностей, пропадает речь, зрение или слух.Как предотвратить«Профилактика инсульта не слишком отличается от профилактики иных болезней. Она включает правильное питание и активный образ жизни, а также регулярный контроль общего состояния здоровья: один раз в год следует обязательно посещать врача-терапевта, сдавать анализы крови и проходить ЭКГ. Отказ от вредных привычек — еще один кирпичик в обеспечение здоровья», — комментирует Денис Банный.

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