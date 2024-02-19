«Исключить из рациона»: россиянам назвали опасные свойства помидоров

Помидоры противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, рассказала диетолог Алена Барредо. Она объяснила, что в данном овоще содержится слишком много пуриновых и пиримидиновых оснований. По ее словам, томаты также опасны при гастрите, подагре и нарушениях белкового обмена.Собеседница подчеркнула, что помидоры богаты лектином — веществом, стимулирующим хронические воспаления, поэтому от них лучше отказаться при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите.Важно отметить, что при хронических аутоиммунных патологиях, например при аутоиммунном тиреоидите или ревматоидном артрите, с употреблением помидоров нужно быть аккуратнее, потому что опять же за счёт содержания лектина: он будет провоцировать воспалительную настроенность организма, — отметила Барредо.Эксперт добавила, что лектин усугубляет аутоиммунные процессы, когда организм «и так работает против своих тканей». Барредо подчеркнула, что помидоры противопоказаны при аллергии и непереносимости.Противопоказаны помидоры людям с обострением гастрита, воспалением двенадцатиперстной кишки, язве желудка, поскольку они содержат большое количество щавелевой кислоты, которая раздражает слизистую ЖКТ. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота будет кристаллизоваться в почках и усугублять состояние, — подытожила Барредо.

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