Ученый Баньковская назвала продукты, которые нужно есть сейчас, чтобы не заболеть
Силы на исходе, запасы витаминов иссякли. В конце зимы люди все больше устают и все чаще болеют. Каких витаминов особенно не хватает организму в межсезонье и из каких продуктов их получить? Рассказывает эксперт.
Люди часто путают авитаминоз и гиповитаминоз. Авитаминоз — тяжелое заболевание, при котором определенный витамин отсутствует полностью. Здесь без медицинской помощи не обойтись.
При гиповитаминозе витамины в организме есть, но их поступает мало. И в этом случае, как правило, достаточно просто изменить свой рацион.
«К моменту наступления весны практически у всех людей появляется гиповитаминоз», — говорит ученый Пермского политехнического университета Екатерина Баньковская.
Как проявляется гиповитаминоз:
ломкость волос и ногтей;
сухость кожи;
резкая кровоточивость десен;
состояние апатии;
бессонница;
мигрень;
шум в ушах;
головокружение;
воспалительные заболевания;
обострение хронических болезней.
«Человек может адаптироваться к гиповитаминозу. Ему кажется, что он здоров, но часть органов и систем работает в условиях дефицита витаминов, — предупреждает эксперт. — При этом могут усиливаться негативные процессы в органах и тканях. Например, разрушение белков или излишнее накопление жиров».
Причины гиповитаминоза:
несбалансированное питание, голодания и изнуряющие диеты;
продукты низкого качества, неправильная термическая обработка и хранение пищи;
употребление лекарств, которые препятствуют нормальному усвоению витаминов;
снижение функции желудочно-кишечного тракта;
нарушение работы эндокринной системы;
дисбактериоз;
болезни почек и печени;
ослабленный иммунитет;
длительное проживание в холодных или жарких широтах, в горах;
стресс;
злоупотребление алкоголем;
никотиновая и наркотическая зависимость;
чрезмерные физические нагрузки.
«Витамины практически не синтезируются в организме человека, поэтому должны регулярно поступать вместе с пищей», — говорит Екатерина Баньковская. — Поэтому нельзя голодать и сидеть на строгих диетах, истощающих организм».
Эксперт советует употреблять больше растительной пищи, а чтобы сохранить все питательные вещества, подвергать ее минимальной термической обработке.
Какие продукты помогут при гиповитаминозе
Витамин А содержится в продуктах животного происхождения:
сливочное масло;
яичный желток;
печень.
«Витамин А назначают при гиповитаминозе, поражениях и заболеваниях кожи (обморожениях, ранах, ожогах), некоторых формах экземы, конъюнктивитах», — комментирует Екатерина Баньковская.
Витамин В1 есть в таких продуктах, как:
дрожжи;
зародыши пшеницы;
мука грубого помола;
отруби;
облепиха;
печень;
мясо курицы;
цельнозерновой рис;
бобовые.
«Витамин В1 защищает мембраны клеток от токсического воздействия, из-за которого может развиться атеросклероз с последующими инсультом или инфарктом. Этот витамин назначают при гиповитаминозе, язвенной болезни, заболеваниях печени, сердца, а также для улучшения работы нервных клеток», — говорит ученый.
Витамин В2 можно получить, употребляя:
молоко;
творог;
сыр;
рыба;
зародыши пшеницы;
куриные яйца;
дрожжи;
гречка;
овсянка.
«Витамин В2 участвует в обменных процессах, поддерживает зрение и помогает организму расти», — объясняет эксперт.
Витамин В6 есть в таких продуктах, как:
грецкий орех;
фундук;
картофель;
морковь;
помидоры;
рыба;
мясо;
молочные продукты.
«Витамин В6 необходим для нормальной работы нервной системы», — комментирует Баньковская.
Витамин С содержится в следующих продуктах:
шиповник;
сладкий перец;
петрушка;
укроп;
различные виды капусты;
цитрусовые;
яблоки;
ананасы.
«Витамин С — мощный антиоксидант. Кроме того, он улучшает работу печени и поджелудочной железы», — рассказывает ученый.
Витамин D можно получить из таких продуктов, как:
жирные сорта рыбы (скумбрия, сардина, тунец, сельдь);
печень трески;
икра;
рыбий жир;
грибы;
коровье молоко;
соевое молоко.
«Витамины D2 и D3 — наиболее распространенные природные формы, они образуются в организмах животных и растений под воздействием солнечного ультрафиолета. Но в России нехватка витамина D есть у половины всех жителей — как в северных регионах, где мало солнца, так и в южных, где люди защищаются от солнца, чтобы сберечь молодость кожи», — говорит Екатерина Баньковская.
По словам эксперта, дефицит витамина D приводит к развитию рахита у детей, к разным формам остеопороза, а также остеомаляции — патологии костной ткани.
Витамин D улучшает усвоение магния, кальция и фосфора, ускоряет выведение свинца из организма. При его нехватке изменяется общее состояние организма, нарушается метаболизм, прежде всего минеральный обмен.
А что еще?
«Хорошо восполняют запас витаминов зеленые проростки пшеницы, овса или гречихи, — советует эксперт. — Крупы не так полезны, потому что очищены от шелухи, в которой содержится большее количество полезных веществ. В той же зеленой необжаренной гречке гораздо больше витаминов, чем в коричневой гречневой крупе, прошедшей термическую обработку и очистку».
Как проращивать семена
Возьмите свежие, а не просроченные зерна в шелухе.
Промойте зерна и замочите в прохладной воде на несколько часов.
Выложите семена в один слой на влажную марлю.
Ждите 3-4 дня, пока семена не прорастут. Все это время следите, чтобы марля была мокрой.
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