Ученый Баньковская назвала продукты, которые нужно есть сейчас, чтобы не заболеть

В конце зимы практически каждый страдает от гиповитаминоза, когда появляется апатия, мучат мигрени и бессонница, появляются проблемы с кожей и волосами, обостряются хронические болезни. Эксперт рассказала, как питаться в этот период, чтобы не заболеть.Силы на исходе, запасы витаминов иссякли. В конце зимы люди все больше устают и все чаще болеют. Каких витаминов особенно не хватает организму в межсезонье и из каких продуктов их получить? Рассказывает эксперт.Люди часто путают авитаминоз и гиповитаминоз. Авитаминоз — тяжелое заболевание, при котором определенный витамин отсутствует полностью. Здесь без медицинской помощи не обойтись.При гиповитаминозе витамины в организме есть, но их поступает мало. И в этом случае, как правило, достаточно просто изменить свой рацион.«К моменту наступления весны практически у всех людей появляется гиповитаминоз», — говорит ученый Пермского политехнического университета Екатерина Баньковская.Как проявляется гиповитаминоз:ломкость волос и ногтей;сухость кожи;резкая кровоточивость десен;состояние апатии;бессонница;мигрень;шум в ушах;головокружение;воспалительные заболевания;обострение хронических болезней.«Человек может адаптироваться к гиповитаминозу. Ему кажется, что он здоров, но часть органов и систем работает в условиях дефицита витаминов, — предупреждает эксперт. — При этом могут усиливаться негативные процессы в органах и тканях. Например, разрушение белков или излишнее накопление жиров».Причины гиповитаминоза:несбалансированное питание, голодания и изнуряющие диеты;продукты низкого качества, неправильная термическая обработка и хранение пищи;употребление лекарств, которые препятствуют нормальному усвоению витаминов;снижение функции желудочно-кишечного тракта;нарушение работы эндокринной системы;дисбактериоз;болезни почек и печени;ослабленный иммунитет;длительное проживание в холодных или жарких широтах, в горах;стресс;злоупотребление алкоголем;никотиновая и наркотическая зависимость;чрезмерные физические нагрузки.«Витамины практически не синтезируются в организме человека, поэтому должны регулярно поступать вместе с пищей», — говорит Екатерина Баньковская. — Поэтому нельзя голодать и сидеть на строгих диетах, истощающих организм».Эксперт советует употреблять больше растительной пищи, а чтобы сохранить все питательные вещества, подвергать ее минимальной термической обработке.Какие продукты помогут при гиповитаминозеВитамин А содержится в продуктах животного происхождения:сливочное масло;яичный желток;печень.«Витамин А назначают при гиповитаминозе, поражениях и заболеваниях кожи (обморожениях, ранах, ожогах), некоторых формах экземы, конъюнктивитах», — комментирует Екатерина Баньковская.Витамин В1 есть в таких продуктах, как:дрожжи;зародыши пшеницы;мука грубого помола;отруби;облепиха;печень;мясо курицы;цельнозерновой рис;бобовые.«Витамин В1 защищает мембраны клеток от токсического воздействия, из-за которого может развиться атеросклероз с последующими инсультом или инфарктом. Этот витамин назначают при гиповитаминозе, язвенной болезни, заболеваниях печени, сердца, а также для улучшения работы нервных клеток», — говорит ученый.Витамин В2 можно получить, употребляя:молоко;творог;сыр;рыба;зародыши пшеницы;куриные яйца;дрожжи;гречка;овсянка.«Витамин В2 участвует в обменных процессах, поддерживает зрение и помогает организму расти», — объясняет эксперт.Витамин В6 есть в таких продуктах, как:грецкий орех;фундук;картофель;морковь;помидоры;рыба;мясо;молочные продукты.«Витамин В6 необходим для нормальной работы нервной системы», — комментирует Баньковская.Витамин С содержится в следующих продуктах:шиповник;сладкий перец;петрушка;укроп;различные виды капусты;цитрусовые;яблоки;ананасы.«Витамин С — мощный антиоксидант. Кроме того, он улучшает работу печени и поджелудочной железы», — рассказывает ученый.Витамин D можно получить из таких продуктов, как:жирные сорта рыбы (скумбрия, сардина, тунец, сельдь);печень трески;икра;рыбий жир;грибы;коровье молоко;соевое молоко.«Витамины D2 и D3 — наиболее распространенные природные формы, они образуются в организмах животных и растений под воздействием солнечного ультрафиолета. Но в России нехватка витамина D есть у половины всех жителей — как в северных регионах, где мало солнца, так и в южных, где люди защищаются от солнца, чтобы сберечь молодость кожи», — говорит Екатерина Баньковская.По словам эксперта, дефицит витамина D приводит к развитию рахита у детей, к разным формам остеопороза, а также остеомаляции — патологии костной ткани.Витамин D улучшает усвоение магния, кальция и фосфора, ускоряет выведение свинца из организма. При его нехватке изменяется общее состояние организма, нарушается метаболизм, прежде всего минеральный обмен.А что еще?«Хорошо восполняют запас витаминов зеленые проростки пшеницы, овса или гречихи, — советует эксперт. — Крупы не так полезны, потому что очищены от шелухи, в которой содержится большее количество полезных веществ. В той же зеленой необжаренной гречке гораздо больше витаминов, чем в коричневой гречневой крупе, прошедшей термическую обработку и очистку».Как проращивать семенаВозьмите свежие, а не просроченные зерна в шелухе.Промойте зерна и замочите в прохладной воде на несколько часов.Выложите семена в один слой на влажную марлю.Ждите 3-4 дня, пока семена не прорастут. Все это время следите, чтобы марля была мокрой.

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