Ученый Баньковская назвала продукты, которые нужно есть сейчас, чтобы не заболеть

В конце зимы практически каждый страдает от гиповитаминоза, когда появляется апатия, мучат мигрени и бессонница, появляются проблемы с кожей и волосами, обостряются хронические болезни. Эксперт рассказала, как питаться в этот период, чтобы не заболеть.

Силы на исходе, запасы витаминов иссякли. В конце зимы люди все больше устают и все чаще болеют. Каких витаминов особенно не хватает организму в межсезонье и из каких продуктов их получить? Рассказывает эксперт.

Люди часто путают авитаминоз и гиповитаминоз. Авитаминоз — тяжелое заболевание, при котором определенный витамин отсутствует полностью. Здесь без медицинской помощи не обойтись.

При гиповитаминозе витамины в организме есть, но их поступает мало. И в этом случае, как правило, достаточно просто изменить свой рацион.

«К моменту наступления весны практически у всех людей появляется гиповитаминоз», — говорит ученый Пермского политехнического университета Екатерина Баньковская.

Как проявляется гиповитаминоз:

ломкость волос и ногтей;

сухость кожи;

резкая кровоточивость десен;

состояние апатии;

бессонница;

мигрень;

шум в ушах;

головокружение;

воспалительные заболевания;

обострение хронических болезней.

«Человек может адаптироваться к гиповитаминозу. Ему кажется, что он здоров, но часть органов и систем работает в условиях дефицита витаминов, — предупреждает эксперт. — При этом могут усиливаться негативные процессы в органах и тканях. Например, разрушение белков или излишнее накопление жиров».

Причины гиповитаминоза:

несбалансированное питание, голодания и изнуряющие диеты;

продукты низкого качества, неправильная термическая обработка и хранение пищи;

употребление лекарств, которые препятствуют нормальному усвоению витаминов;

снижение функции желудочно-кишечного тракта;

нарушение работы эндокринной системы;

дисбактериоз;

болезни почек и печени;

ослабленный иммунитет;

длительное проживание в холодных или жарких широтах, в горах;

стресс;

злоупотребление алкоголем;

никотиновая и наркотическая зависимость;

чрезмерные физические нагрузки.

«Витамины практически не синтезируются в организме человека, поэтому должны регулярно поступать вместе с пищей», — говорит Екатерина Баньковская. — Поэтому нельзя голодать и сидеть на строгих диетах, истощающих организм».

Эксперт советует употреблять больше растительной пищи, а чтобы сохранить все питательные вещества, подвергать ее минимальной термической обработке.

Какие продукты помогут при гиповитаминозе

Витамин А содержится в продуктах животного происхождения:

сливочное масло;

яичный желток;

печень.

«Витамин А назначают при гиповитаминозе, поражениях и заболеваниях кожи (обморожениях, ранах, ожогах), некоторых формах экземы, конъюнктивитах», — комментирует Екатерина Баньковская.

Витамин В1 есть в таких продуктах, как:

дрожжи;

зародыши пшеницы;

мука грубого помола;

отруби;

облепиха;

печень;

мясо курицы;

цельнозерновой рис;

бобовые.

«Витамин В1 защищает мембраны клеток от токсического воздействия, из-за которого может развиться атеросклероз с последующими инсультом или инфарктом. Этот витамин назначают при гиповитаминозе, язвенной болезни, заболеваниях печени, сердца, а также для улучшения работы нервных клеток», — говорит ученый.

Витамин В2 можно получить, употребляя:

молоко;

творог;

сыр;

рыба;

зародыши пшеницы;

куриные яйца;

дрожжи;

гречка;

овсянка.

«Витамин В2 участвует в обменных процессах, поддерживает зрение и помогает организму расти», — объясняет эксперт.

Витамин В6 есть в таких продуктах, как:

грецкий орех;

фундук;

картофель;

морковь;

помидоры;

рыба;

мясо;

молочные продукты.

«Витамин В6 необходим для нормальной работы нервной системы», — комментирует Баньковская.

Витамин С содержится в следующих продуктах:

шиповник;

сладкий перец;

петрушка;

укроп;

различные виды капусты;

цитрусовые;

яблоки;

ананасы.

«Витамин С — мощный антиоксидант. Кроме того, он улучшает работу печени и поджелудочной железы», — рассказывает ученый.

Витамин D можно получить из таких продуктов, как:

жирные сорта рыбы (скумбрия, сардина, тунец, сельдь);

печень трески;

икра;

рыбий жир;

грибы;

коровье молоко;

соевое молоко.

«Витамины D2 и D3 — наиболее распространенные природные формы, они образуются в организмах животных и растений под воздействием солнечного ультрафиолета. Но в России нехватка витамина D есть у половины всех жителей — как в северных регионах, где мало солнца, так и в южных, где люди защищаются от солнца, чтобы сберечь молодость кожи», — говорит Екатерина Баньковская.

По словам эксперта, дефицит витамина D приводит к развитию рахита у детей, к разным формам остеопороза, а также остеомаляции — патологии костной ткани.

Витамин D улучшает усвоение магния, кальция и фосфора, ускоряет выведение свинца из организма. При его нехватке изменяется общее состояние организма, нарушается метаболизм, прежде всего минеральный обмен.

А что еще?

«Хорошо восполняют запас витаминов зеленые проростки пшеницы, овса или гречихи, — советует эксперт. — Крупы не так полезны, потому что очищены от шелухи, в которой содержится большее количество полезных веществ. В той же зеленой необжаренной гречке гораздо больше витаминов, чем в коричневой гречневой крупе, прошедшей термическую обработку и очистку».

Как проращивать семена

Возьмите свежие, а не просроченные зерна в шелухе.

Промойте зерна и замочите в прохладной воде на несколько часов.

Выложите семена в один слой на влажную марлю.

Ждите 3-4 дня, пока семена не прорастут. Все это время следите, чтобы марля была мокрой.

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