В НИИ РАН «Арктика» выяснили, как на самом деле омега-3 влияет на организм мужчин

Российские ученые сумели «активировать» формулу омеги-3. Эксперимент показал, что всего за полтора месяца в организме могут произойти радикальные изменения.В Научно-исследовательском институте ДВО РАН «Арктика» испытали новую формулу полиненасыщенной жирной кислоты омега-3 — в ней значительно увеличена концентрация полезных веществ.Если говорить об обычных препаратах на основе рыбьего жира, то в них содержание комплекса жирных кислот не превышает 30%. Ученые исследовали препарат омега-3 с показателем 60%.Новую формулу ученые тестировали на 45 добровольцах. Все участники — мужчины в возрасте от 20 до 50 лет без подтвержденных хронических заболеваний. Такой принцип подбора обеспечил чистоту эксперимента.Участников разделили на две группы: основную и контрольную. Первые получали усовершенствованную омега-3 в течение полутора месяцев, вторые — плацебо.В начале и в конце эксперимента ученые сделали подробный скрининг состояния здоровья испытуемых — по 241 показателю, включая биохимию, метаболизм, сердечно-сосудистую систему, обмен веществ.Как омега-3 повлияла на состояние здоровьяВо-первых, у основной группы улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы. Ученые оценивали такой показатель, как «напряженность»: он снизился с 37 до 27%. Мелкие сосуды — капилляры — у добровольцев по завершении курса раскрылись, за счет чего улучшилось питание тканей.У людей из контрольной группы таких изменений исследователи не обнаружили.Во-вторых, улучшился липидный обмен. У людей из основной группы произошло снижение концентрации самой плохой фракции — суператерогенной, из-за которой увеличивается риск атеросклероза.В-третьих, омега-3 повлияла и на углеводный обмен. В результате этого процесса углеводы, поступившие с пищей, расщепляются и превращаются в глюкозу — универсальный источник энергии. То есть добровольцы чувствовали себя бодрее, у них прибавилось сил.Еще один вывод ученых: препарат повлиял на стрессоустойчивость. В основной группе концентрация кортизола, гормона стресса, пришла в норму, состояние участников улучшилось. Более того, иммунитет тоже активировался. Через полтора месяца добровольцы заявили, что у них повысилась работоспособность, они стали высыпаться «за пять часов в сутки» и реже простужаться.И последний важный эффект: у мужчин снизился уровень системного воспаления в организме. Это важный показатель здоровья. Так, например, раздраженная и перевозбужденная нервная система может поддерживать воспалительный ответ месяцами и годами. Это грозит аутоиммунными заболеваниями, проблемами с сердцем, сосудами, пищеварением и даже раковыми опухолями.Ученые признаются, что эффект даже превзошел их ожидания. Эксперимент показал, что такая формула омеги-3 помогает восстанавливаться, следовательно, человек становится здоровее. Однако назначать препарат самим себе опасно, любая формула омега-3 может пойти на пользу, а может серьезно подорвать здоровье.Не популярная, но важная омега-7Исследования показывают, что тип омега-7, называемый пальмитолеиновой кислотой, также несет пользу для здоровья всего организма. Да, об этой добавке мало говорят, как-то так получилось, что она не столь популярна, в отличие от омега-6 и тем более от омега-3.

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