Как определить есть ли у вас проблемы с надпочечниками

Существует «домашний» и достаточно точный способ узнать, есть ли у вас проблемы с надпочечниками – нужно построить график вашей среднесуточной температуры.Многие заболевания щитовидной железы обусловлены проблемой с надпочечниками. В большинстве случаев, работающая со сбоем щитовидная железа не является фактической причиной проблемы. Многие области организма, как правило, несут ответственность за состояние щитовидной железы, и хотя различные части организма могут быть затронуты, во многих случаях слабые надпочечники приводят к развитию заболевания щитовидной железы.Что может рассказать ваша температура о надпочечникахОчень важно понять причину, потому что когда надпочечники являются причиной неисправности щитовидной железы, а лечащий врач направляет свое лечение непосредственно на щитовидную железу и игнорирует надпочечники, нет абсолютно никаких шансов на восстановление здоровья человека в нормальное состояние.Это совершенно очевидно, но по-прежнему, мягко скажем, удивляет меня, что почти каждый эндокринолог, и вообще врач, делают одно и то же, когда кто-то приходит на прием с симптомами щитовидной железы: они выполняют осмотр, заполняют историю болезни и посылают человека сдавать анализ крови на гормоны, а затем на основании анализов, уверенно назначают лечение щитовидной железы, иногда пожизненное (или иногда хирургию или RAI, для тех, у кого гипертиреоз). Почему они не оценивают всю эндокринную систему, в том числе надпочечники?(Конечно, возможно, что это только мне попадались такие эндокринологи, а у вас с этим все в порядке).Выгорание надпочечников, как правило, очень часто происходит со временем, особенно если человек постоянно “работает на адреналине» и перенапрягается.Обратная сторона. Недостаточно активная щитовидная железа в организме подавляет все другие железы и органы, в том числе и надпочечники. Тиреоидит Хашимото и болезнь Грейвса/ДТЗ также могут снизить работу надпочечников. Кроме того, плохая функция надпочечников является одной из основных причин неэффективности лечения щитовидной железы.В общем, вы должны убедиться, что надпочечники достаточно сильны, чтобы выдержать заболевание и лечение щитовидной железы и поддерживать их, если это необходимо, до начала и при лечении любого заболевания щитовидной железы.Существует «домашний» и достаточно точный способ узнать, есть ли у вас проблемы с надпочечниками – нужно построить график вашей среднесуточной температуры.Как измерять температуруТемпература измеряется в ротовой полости. Убедитесь, что термометр помещен глубоко под язык. Померьте три температуры, примерно, с разницей в 3 часа, начиная с отсчета трех часов после пробуждения. Например, если вы просыпаетесь в 6 утра, измерьте температуру около 9 утра, в 12 и 15 часов. Старайтесь избегать измерения температуры после активной деятельности. Даже подъем по лестнице может поднять вашу температуру на короткий промежуток времени.Поэтому перед измерением вы должны посидеть и отдохнуть не менее 15 минут, не есть, не пить и не курить в этот период времени. Кроме того, лучше всего, если вы будете измерять температуру в одно и то же время каждый день.Как построить график температурЕсли вы все сделали по инструкции и измерили 3 температуры, посчитайте среднее значение этих трех температур и нанесите точку на график. Если не получилось в какой-то день измерить 3 раза, а всего 1 или 2, нанесите на график точку этой температуры, или средней из 2, с пометкой 1 или 2, соответственно.Укажите на графике любые значимые события. Например: начал принимать новый препарат, или увеличила дозу, чувствовал себя уставшим, сегодня депрессую, стресс, работал всю ночь, спала больше обычного, менструация и т.п. Это очень важно для интерпретации графика. В тех случаях, где есть колебания температуры на графике, полезно рассмотреть любые возможные события или изменения которые происходили в этот день, и это поможет в интерпретации.Соедините все точки между собой линией. Если вы пропустили измерение температуры, в какой- то день, не ведите линию через этот день, оставьте пробелом и начните новую линию с нового дня.Интерпретация графикаНиже приводится типичный график температур показывающий, что мы можем видеть у человека, получающего надлежащее лечение надпочечников, и имеющего, в среднем, хороший ответ.A. Нестабильная температура: усталость или слабость надпочечников. Температура характеризуется широким диапазоном. (Имейте в виду – температура имеет тенденцию повышаться в теплую погоду и падать в холодную погоду).B. Уменьшение нестабильности: с поддержкой надпочечников, так как функции надпочечников улучшаются, уменьшаются колебания (температура стала более стабильной)C. Низкая, но стабильная: температура стабилизировалась, но она по-прежнему остается на низком уровне.D. Стабильная и растет: после периода стабильности постепенное повышение температуры.E. Стабильная 98.6 ? F / 37? С: Это характерно для здорового обмена веществ.Стабильной называется температура, которая находится в пределах 0,2 градуса по Фаренгейту друг от друга, в течение 5 дней. Например, 98.0, 98.1, 98.0, 98.2, 98.1Если ваша средняя температура нестабильная – то 24х-часовой тест слюны (слюна на кортизол 4 раза в день) является лучшим способом, чтобы выяснить, что происходит.Если поддержка надпочечников работает хорошо, каждая фаза от А до D может продолжаться от одной недели до нескольких месяцев в зависимости от организма человека. Некоторые фазы могут происходить одновременно. Или, например, A и D могут объединиться, в стабильно растущий график, пропуская C.Если никакого прогресса не видно через 2-3 месяца, это означает что присутствует другая проблема, например, токсичность и т.п.Помните что график температур, это ваша навигационная карта. Чем точнее вы заполните ее, тем более подробную и полезную карту вы получите. Это поможет вам сориентироваться в направлении 37? С и улучшения здоровья.Обратите внимание, что лучше сделать график температур, который будет несовершенным – с менее чем тремя ежедневными температурами, с неправильными промежутками времени между температурами, или измерениями сразу после физической активности или отдыха, чем не сделать вообще.

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