Чистка сосудов дома: от атеросклероза, головных болей и других заболеваний

Состояние сосудистой системы оказывает прямое влияние на здоровье всего организма. Поэтому, очищение сосудов необходимо для профилактики атеросклероза, когда просветы каналов уменьшаются, закупориваясь холестериновыми отложениями.После проведенного очищения, кровеносные каналы становятся упругими и гибкими. Здоровые сосуды существенно снижают риск инфаркта и инсульта, устраняют головные боли. После применения методов очистки, восстанавливается зрение, слух, уменьшаются проявления варикоза.Очищение в домашних условияхРезультатом очищения становится улучшение обменных процессов, избавление сосудов от бляшек жира и извести, предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.1. Травяной сбор – ромашка, бессмертник, зверобой, березовые почки.Возьмите по 100 г. каждого компонента, предварительно высушенного и измельченного, тщательно перемешайте, храните в плотно укупоренном сосуде. Вечером столовую ложку сбора залейте полулитром кипящей воды, дайте настояться 20 минут. Затем процедите через тканевую салфетку и хорошо отожмите. Отлейте стакан настоя, растворите в нем чайную ложку меда и выпейте перед тем, как лечь в постель, после этого не есть и не пить. Оставшийся настой слегка подогрейте, добавьте мед и выпейте натощак, за 15-20 минут до еды.Очищение проводится ежедневно, пока не закончится травяной сбор. Повторять процедуру не ранее, чем через пять лет.2. Растительный сбор – валериана, мелисса, тысячелистник.Возьмите корня валерианы и листьев мелиссы по 15 г., тысячелистника 50 г и тщательно перемешайте. 2 чайные ложки смеси залейте стаканом воды и дайте 3 часа настояться в прохладном месте. Затем прокипятите, остудите и процедите. Выпейте в течение дня, разделив на несколько приемов. Процедуру повторяйте каждый день, в течение трех недель.3. Настой софоры японскойОчищение сосудистой системы от органических соединений.а) Плоды или цветы – 50 г. залейте полулитром водки и дайте настояться в течение месяца. Процедите и употребляйте по 1 ч. л. 3 раза в день.б) Цветы – 1 ст. л. залейте стаканом кипящей воды, настаивайте час, процедите. Принимайте по 1/3 стакана три раза в день, в течение трех или четырех месяцев.4. Настой омелы белойУдаляет неорганические отложения из стенок сосудов.Растение следует размолоть до порошкообразного состояния. Вечером 1 ч.л. муки поместите в термос, и залейте стаканом кипящей воды. Оставьте на ночь. Принимайте по 2 ст. л. 2 раза в день в течение трех или четырех месяцев.5. Лимоны и молокоТакое очищение не только восстановит сосуды, но и укрепит работу сердца.Курс очищения длится две недели. В день потребуется три лимона и литр молока. Каждое утро натощак выпивайте треть литра молока, а потом сок лимона. Повторите в 12 часов дня, затем перед сном. Во время курса по возможности употребляйте только пищу растительного происхождения.6. Лимоны и апельсиныВозьмите каждого плода по две штуки, разрежьте их, удалите семена и пропустите через мясорубку. В смесь добавьте 2 ст. л. меда и перемешайте. Полученную смесь выложите в стеклянную банку и оставьте на 24 часа, затем поставьте в холодное место. Ежедневно принимайте по 2-3 ч. л. за полчаса до еды в течение месяца, затем можно сделать перерыв на 2 недели, затем повторить.7. Корень валерианы и семя укропаПеремолотый валериановый корень – 2 ст. л. смешайте со стаканом семян укропа, поместите в термос и добавьте 2 стакана природного меда. Залейте кипящей водой, чтобы общий объем жидкости составлял два литра. Оставьте на 24 часа, затем поставьте в холодное место и принимайте по 1. ст. л. трижды в день, за полчаса до еды, пока смесь не закончится.8. Синий йодС помощью этой процедуры можно очистить сосудистую систему, улучшить эластичность каналов, снять спазмы сосудов. Используется для профилактики инсульта, восстановления после инсульта и паралича, укрепления иммунитета. Синий йод способствует снижению холестерина и уровня сахара в крови.Возьмите 1 ч. л. картофельного крахмала, растворите ее в 50 мл теплой воды, добавьте 1 ч.л. сахара и на кончике ножа лимонной кислоты. Доведите до кипения 150 мл воды и влейте в крахмальный раствор. Охладите и добавьте в жидкость 5% настойку йода - 1 ч. л. Пейте 1 раз в день по 4-6 ч. л. после еды, в течение пяти дней с пятидневным перерывом или через день. Если возникнет аллергическая реакция, то ежедневно принимайте натощак активированный уголь по 2 таблетки.Синий йод можете хранить в закрытой банке в жилом помещении до нескольких месяцев. Добавление сахара и лимонной кислоты не обязательно, но в таком случае, сроки хранения уменьшаются и составляют 10 дней. Употребление препарата следует прервать при насморке, простуде, крапивнице.Укрепляем сосуды:каждый день выпивайте сок 1 лимона (противопоказано при повышенной кислотности);натертую цедру лимона (или порошок) смешайте с медом. В течение дня пейте с настоем листьев шиповника, малины, черной смородины;сок половины лимона залейте ? ст. кипяченой воды, добавьте 1 ч. л. меда и выпейте перед сном.Возьмите сливочное масло, свиной нутряной смалец, мед, сахар – по 350 г., сливки – 3 стакана, желтки – 8 штук, какао – 100 г. Масло и жир предварительно подогрейте и все тщательно перемешайте. Доведите до кипения, пока смесь не станет как жидкое тесто. Остудите и употребляйте трижды в день по столовой ложке. Храните в холодном месте. Используйте для профилактики и терапии нарушений в работе сосудов головного мозга.Рецепты очищения с чеснокомСок чеснока богат содержанием таких микроэлементов, как алюминия, селена и германия. Это они способствуют эластичности сосудов, укрепляя стенки, восстанавливая их крепость. Кроме этого, активные вещества чеснока помогают в расщеплении фибрина – сгущающего кровь, тем самым препятствуют тромбозам. Употребление чеснока ускоряет холестериновые обмены в печени, блокирует развитие атеросклероза, рассасывает склеротические сгустки.А. Съедайте каждый день по 2-3 зубца чеснока. Чтобы устранить запах, пожуйте зелень петрушки или лимон.Б. Смешайте молотые ядра 10 грецких орехов, 2 зубца чеснока, 1. ст. л. растительного масла холодного отжима. Есть как бутерброд с хлебом.В. Очистите 1 головку чеснока и пропустите с лимоном через мясорубку. Залейте полученную смесь 600 мл воды. Дайте настояться 2-3 дня. Процедите и принимайте по утрам по 30 мл за 15 минут до еды, предварительно взбалтывая.Чесночное маслоПредупреждает склероз сосудов, расширяет и предупреждает спазмы кровеносных сосудов и сердца, устраняет одышку.Среднюю головку чеснока очистите, растолките и поместите в стеклянную банку. Полученную кашицу залейте стаканом растительного масла холодного отжима. Оставьте на день. Из полученного масла возьмите 1 ст. л. и перемешайте ее с таким же количеством сока лимона. Эту смесь разделите на три части и принимайте 3 раза в день за полчаса до еды. Курс приема – 1 месяц. Затем сделайте месяц перерыва и можно повторить.Очищение и укрепление сосудов по рецепту восточной медициныОчистите и отберите 350 г чеснока, порежьте и растолките в посуде из дерева, глины или стекла. Оставьте для настаивания без доступа света. Возьмите 200 г самой сочной ее части и залейте медицинским спиртом – 200 г (если нет, то водкой). Тщательно укупорьте сосуд и поставьте на 10 дней, в прохладное место без доступа света. Затем отожмите через льняную салфетку. Отставьте сок на пару дней для настаивания, затем принимайте. Запивайте большим количеством молока или воды.

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