Растяжка оказалась эффективнее в снижении давления по сравнению с ходьбой

Известно, что физические упражнения значительно снижают риск болезней сердца, и чем больше внимания вы уделяете спорту, тем лучше ваше здоровье. Но если у вас уже есть проблемы с давлением, вам стоит уделить больше внимания растяжке, которая уменьшает жесткость артерий.Долгое время ходьба считалась самой оптимальной физической активностью для гипертоников. Канадские ученые решили сравнить эффективность пеших прогулок и растяжки в снижении артериального давления. В этом исследовании приняли участие 40 мужчин и женщин старшего возраста с диагностированной гипертонией или артериальной гипертензией. На протяжение двух месяцев одна группа добровольцев выполняла упражнения на растяжку всего тела в течение 30 минут пять дней в неделю, другая столько же времени уделяла пешим прогулкам.Во время исследования ученые постоянно измеряли артериальное давление всех участников с помощью специального портативного монитора. По окончанию эксперимента выяснилось, что группе стретчинга удалось добиться более заметных результатов в нормализации давления. Но у тех, кто два месяца подряд регулярно ходил пешком, были выявлены другие преимущества: все добровольцы из этой группы смогли похудеть.Авторы исследования считают, что гипертоникам стоит сочетать пешие прогулки с растяжкой. Во время таких занятий растягиваются не только мышцы, но и кровеносные сосуды, которые в том числе питают артерии. Уменьшая жесткость артерий, вы уменьшаете сопротивление кровотоку, считают ученые.И хотя участники исследования занимались растяжкой в течение 30 минут, авторы исследования уверены, что можно добиться значительных результатов, выполняя упражнения за более короткое время. Важно уделять внимание большим группам мышц на ногах, таким как четырехглавая мышца бедра и подколенные сухожилия.Ранее исследователи Миланского Университета выяснили, что стретчинг может улучшить состояние сосудов и снизить риск болезней сердца. У людей, которые выполняли упражнения по пассивной растяжке ног не менее пяти раз в неделю в течение трех месяцев, сосуды стали более эластичными. Уменьшилась их жесткость, они стали лучше расширяться в ответ на стимуляцию, в них увеличился кровоток. Все эти положительные изменения могут способствовать уменьшению риска таких болезней, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт.

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