Врачи назвали важный продукт на столе, который даже полезнее рыбьего жира

Далеко не все знают о том, что боли в суставах, особенно в холодное время года часто связаны с дефицитом витамина D.Иногда к тревожному симптому присоединяются проблемы с желудочно-кишечным трактом, лишний вес, пигментация. В связи с тем, что это достаточно распространенная ситуация, медики напомнили о лучших источниках на столе витамина D. Последний просто необходим для нормальной работы организма.На третьем месте - сельдь (в ней также много ценных жирных кислот, присутствуют белок, витамины, антиоксиданты)."По разным данным, стограммовая порция селедки принесет от 290 до 1500 МЕ желанного витамина", - передает здоровое-питание.рф.С детства всем известный рыбий жир содержит 400-1000 МЕ в одной столовой ложке. Самым же богатым источником важного витамина является красная рыба. Специалисты сделали акцент на диком лососе. Уточняется, что из 100 грамм рыбы можно получить от 600 до 1000 МЕ.Но есть нюанс. Если речь идет о рыбе, выращенной на специальных фермах, то "витаминный заряд" будет скромнее - до 250 МЕ на 100 граммов.Кроме того, для получения витамина можно время от времени использовать рыбные консервы (сардины, тунец и так далее) и продукты, специально обогащенные витамином D (например, молоко). Употребляя блюда из яиц, сыра, говяжьей печени и сливочного масла, также можно рассчитывать на витамин D. Но это будет небольшое количество.Ранее врач назвала доступный продукт, который по ряду свойств может заменить рыбий жир. Заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева указала на льняное масло.

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