Точечный массаж при гипертонической болезни

Гипертоническая болезнь - наиболее распространенная форма артериальной гипертонии, при которой повышение артериального давления является основным проявлением болезненного процесса. Повышение артериального давления может наблюдаться как один из симптомов при различных заболеваниях, в том числе почек, эндокринных и других органов. Гипертония при указанных патологических состояниях обозначается как симптоматическая или вторичная; она, несомненно, является их следствием.Гипертоническая болезнь - наиболее распространенная форма артериальной гипертонии, при которой повышение артериального давления является основным проявлением болезненного процесса. Повышение артериального давления может наблюдаться как один из симптомов при различных заболеваниях, в том числе почек, эндокринных и других органов. Гипертония при указанных патологических состояниях обозначается как симптоматическая или вторичная; она, несомненно, является их следствием.Гипертония: точечный массажГипертоническая болезнь (эссенциальная гипертония) представляет собой самостоятельную форму, при которой повышение артериального давления возникает первично, т.е. раньше, нежели развиваются какие-либо нарушения со стороны внутренних органов. Величина нормального артериального давления колеблется от 110/70 до 140/90 мм рт.ст.Гипертоническая болезнь чаще встречается среди лиц, работа которых связана с чрезмерным нервным напряжением. У таких пациентов часты указания на психические травмы, эмоциональные потрясения и избыточную нагрузку. Многие пациенты этой группы риска - так называемые «гиперреакторы» - в будущем часто становятся «гипертониками».Под действием вышеуказанных причин происходит раздражение высших нервных центров коры головного мозга, которое через вегетативные центры головного мозга передается симпатической нервной системе, вызывая повышение тонуса мелких артерий и сужение их просвета.В дальнейшем повышенный тонус сосудов поддерживается различными прессорными веществами, выделяемыми в кровь железами внутренней секреции (адреналин, вазопрессин, гипертензиноген, ренин и др.), и приводит к стойкой артериальной гипертонии.Согласно классификации ВОЗ выделяют три стадии гипертонической болезни:I - без признаков органических изменений сердечно-сосудистой системы;II - с гипертрофией сердца, но без других изменений;III - с вторичным повреждением органов (сердца, мозга, почек).В каждой стадии (классификация А.Л. Мясникова) дополнительно выделяют еще две фазы - А и Б:IA - предгипертоническая;I Б - транзиторная, обратимая;II А - неустойчивая;НБ - устойчивая;IIIA - компенсированная, без существенного нарушения функций органов;III Б - декомпенсированная.Традиционная китайская медицина за многие столетия накопила значительный опыт применения точечного массажа при лечении гипертонической болезни. Эффективность точечного массажа зависит от выбора точек, их сочетания и техники воздействия. Наиболее выраженный и быстрый эффект отмечается при I-II стадиях гипертонии. При стойких формах гипертонической болезни точечный массаж следует проводить в комплексе с медикаментозной терапией.При гипертонической болезни точечный массаж проводится с использованием через день рецепта точек янской и иньской групп.Рецепт точек янской группы включает следующие точки: GV 20 бай-хуэй, GV 14 да-чжуй, GB 20 фэн-чи, GB 21 цзянь-цзин, LI 15 цзянь-юй, LI 11 цюй-чи, LI 4 хэ-гу, BL 11 да-чжу, BL 15 синь-шу, BL 43 гао-хуан, ST 36 цзу-сань-ли.Рецепт точек иньской группы -PC 6 нэй-гуань, PC 7 да-лин, НТ 5 тун-ли, НТ 7 шэнь-мэнь, SP 6 сань-инь-цзяо, SP 4 гунь-сунь, LR 3 тай-чун, LR 2 син-цзянь, KI 2 жань-гу, KI 1 юн-цюань.При проведении точечного массажа с применением точек янской группы пациент лежит на животе с поднятыми вверх руками, а с применением точек иньской группы - на спине, руки вдоль туловища.Точечный массаж выполняется концевыми фалангами 2-го и 3-го или 1-ми пальцами правой и левой руки, путем круговых вращательных движений с постепенным усилением давления на точку до появления интенсивных предусмотренных ощущений и получения гиперемии кожи над точкой.Продолжительность массажа одной точки - до 5 минут, Симметричные точки массируются одновременно. Такая техника массажа соответствует седативному, успокаивающему методу.Массаж проводится ежедневно; на курс лечения - 10-12 процедур. Через две недели необходимо повторить массаж в том же объеме. Закрепляющий курс повторяют через 1,5-2 месяца.Расположение точек и эффект воздействия:GV 20 бай-хуэй располагается на 5 цуней выше передней границы волос; данная точка снимает напряжение психоэмоциональной системы.GV 14 да-чжуй находится между остистыми отростками VII шейного и I грудного позвонков.GB 20 фэн-чи локализуется под затылочной костью, на вершине треугольника, образованного соединением трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышц. Массаж этой точки не только нормализует артериальное давление, но и устраняет психоэмоциональную неуравновешенность.GB 21 цзянь-цзин соответствует центру надостной ямки между трапециевидной мышцей и мышцей, поднимающей лопатку, на середине линии точек LI 15 цзянь-юй и GV 14 да-чжуй. Массаж этой точки снимает метеозависимость, нормализует вертебробазилярное кровообращение.LI 15 цзянь-юй находится между акромиальным отростком лопатки и большим бугром плечевой кости, при отведении руки до горизонтального уровня в средней ямке.LI 11 цюй-чи находится у наружного конца локтевой складки. Эта точка оказывает мягкое общеукрепляющее и нормализующее действие,LI 4 хэ-гу расположена между I и II пястными костями ближе к середине тела II пястной кости. Массаж этой точки оказывает общеукрепляющее, нормализующее влияние на весь организм.BL 11 да-чжу располагается на 1,5 пропорциональных цуня латерально от промежутка остистых отростков I-II грудных позвонков.BL 15 синь-шу расположена кнаружи на 1,5 пропорциональных цуня от центра остистых отростков V и VI грудных позвонков.BL 43 гао-хуан расположена на 3 пропорциональных цуня кнаружи от центра остистых отростков IV-V грудных позвонков, у внутреннего края лопатки.ST 36 цзу-сань-ли расположена за 3 пропорциональных цуня ниже нижнего края подколенной чашечки у края большеберцовой кости. Это одна из самых важных точек с широким спектром действия, она оказывает нормализующее, регулирующее, общеукрепляющее действие на различные органы и системы организма.PC 6 нэй-гуань располагается на 2 цуня выше проксимальной складки лучезапястного сустава, между сухожилиями. Точка нормализует сосудистый тонус, сон, снимает тревожные и маниакальные состояния.PC 7 да-лин находится на середине проксимальной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и мышцы лучевого сгибателя кисти, Данная точка устраняет чувство беспокойства, эмоциональную лабильность, нормализует сон, понижает высокие цифры систолического давления.НТ 5 тун-ли располагается на 1 цунь выше складки лучезапястного сустава, между сухожилиями мышц локтевого сгибателя кисти и поверхностного сгибателя пальцев. Массаж этой точки устраняет чувство беспокойства, функциональные боли в сердце.НТ 7 шэнь-мэнь находится у лучевой стороны сухожилия локтевого сгибателя кисти, между гороховидной и локтевой костями. Массаж точки оказывает общее седативное действие на организм, устраняет чувство беспокойства, нормализует сон, снижает максимальное систолическое давление.SP 6 сань-инь-цзяо располагается на 3 цуня выше центра медиальной лодыжки, непосредственно у края большеберцовой кости. Массаж этой точки понижает повышенные цифры как систолического, так и диастолического давления.SP 4 гун-сунь находится кзади на 1 цунь от головки ! плюсневой кости на внутренней поверхности стопы. Массаж точки купирует боли в сердце и нормализует ритм сердца.LR 2 син-цзянь располагается кпереди между головками I-I! плюснефалангового сустава. Массаж точки нормализует сон, а также снимает метеозависимость больного от перепадов атмосферных факторов,LR 3 тай-чун находится в самом узком месте между I-II плюсневыми костями. Массаж точки способствует снятию эмоциональной напряженности, нормализует сон.KI 2 жань-гу находится на внутренней поверхности свода стопы, кпереди бугорка ладьевидной кости. Массаж точки способствует снижению повышенных цифр диастолического давления.KI 1 юн-цуань располагается на подошве между II-III плюсневыми костями в ямке. Массаж тонки вызывает мощное седативное, релаксирующее действие

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