Упражнения для укрепления рук помогут гипертоникам снизить кровяное давление

Согласно последним исследованиям, проведенным в McMaster University, увеличение силы рук может оказаться эффективным способом снижения кровяного давления, сравнимым с приемом лекарств или изменением диетыГипертония, или высокое кровяное давление, является широко распространенным состоянием, связанным с риском развития серьезных заболеваний, таких как инсульт или сердечный приступ.Исследователи выявили, что выполнение упражнений на укрепление рук, таких как хваты, способствует укреплению мышц пальцев, ладоней и запястий. Методика, известная как "изометрическая домашняя тренировка с хватом за руку", предполагает создание напряжения в руке без изменения размера мышцы.Участники выполняли упражнения для рук в течение восьми недель, что привело к заметному снижению систолического артериального давления, который играет ключевую роль в перекачке крови от сердца к остальным частям тела.Для достижения максимального эффекта рекомендуется сжимать эспандер одной рукой не менее двух минут с нагрузкой, соответствующей 30 процентам от максимального усилия. Следует также уделить внимание периодам отдыха и выполнять упражнения обеими руками поочерёдно для достижения баланса.Эти результаты подчеркивают важность включения упражнений для укрепления рук в регулярную физическую активность для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения риска развития гипертонии.

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