Искусственный интеллект определил, различается ли все-таки мозг мужчин и женщин

Новая нейросеть, созданная в Стэнфорде, более чем в 90% определила по скану мозга пол человека. Они помогают разрешить долгий спор, отличается ли мужской мозг от женскогоСтруктуры мозга, как правило, выглядят примерно одинаково у мужчин и женщин. До этого больших различий выявить не удавалось. В новом исследовании на помощь пришел ИИ и его выдающиеся возможности классификации. Ему «скормили» динамические снимки МРТ, показывающие не «застывший» мозг, а то, как он работает. После обучения модель протестировали примерно на 1500 сканах мозга.Успех предполагает, что половые различия в мозге действительно существуют, но раньше их не могли так надежно зафиксировать.Уникальность новой модели в том, что она «объясняет», какие именно закономерности она выявила в большом наборе данных. Это шаг вперед, потому что обычно работа нейросетей не очень прозрачна.Обнаружилось, что в своих оценках ИИ ориентировался на три структуры мозга: по всей видимости, именно они сильнее всего различаются у мужчин и женщин. Это, во-первых, сеть пассивного режима работы мозга — нервная сеть взаимодействующих участков, активная в состоянии, когда человек не занят выполнением какой-либо задачи, связанной с внешним миром, а, напротив, бездействует, отдыхает, мечтает или погружен в себя. Кроме того, это полосатое тело и лимбическая сеть, которые участвуют в обучении и в том, как мы реагируем на вознаграждения.Затем авторы задались вопросом, влияют ли эти различия на поведение. Они создали еще два алгоритма ИИ: один был обучен на женских снимках и предсказывал, как с теми или иными когнитивными задачами справились бы «женщины», другой — на мужских. Результаты показывают, что функциональные характеристики мозга, различающиеся у разных полов, имеют серьезные поведенческие последствия.«Эти модели сработали очень хорошо, потому что мы успешно разделили мозговые структуры между полами. Это говорит мне о том, что игнорирование половых различий в организации мозга может привести к тому, что мы упустим ключевые факторы, лежащие в основе нервно-психических расстройств», — сказал Винод Менон, директор Стэнфордской лаборатории когнитивных и системных нейронаук.

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