Диетолог объяснила, можно ли потолстеть из-за овсянки

По словам Эми Гудсон, зарегистрированного диетолога и сертифицированного специалиста по спортивной диетологии, овсянка может быть полезна при снижении веса. И на то есть сразу несколько причин.Во-первых, овсянка богата клетчаткой, которая хорошо насыщает и помогает снизить общее потребление калорий. Во-вторых, этот продукт имеет низкий гликемический индекс, то есть вызывает более медленный рост уровня сахара в крови. За счёт этого человеку легче становится контролировать аппетит. Наконец, овсянка содержит сложные углеводы, которые дают постоянный уровень энергии без скачков уровня инсулина, из-за которых происходит накопление жира.При этом слишком большое количество овсянки не пойдёт на пользу. Не еда сама по себе будет способствовать набору веса, а избыток калорий. Поэтому следите за тем, сколько вы едите в целом.

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