Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: не вся рыба полезна для здоровья.Рыба как продукт питания ценится за высокое содержание белка и наличие омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным свойством. Считается, что минимум два раза в неделю меню человека должно включать рыбное блюдо. Однако гастроэнтеролог Лебедева предупредила в Telegram:«От некоторой рыбы человек получает больше вреда, чем больше».Лебедева констатировала, что в рыбе могут присутствовать опасные паразиты. Например, эти виды могут стать причиной заражения описторхами, поражающими печень:Сазан;Карась;Чехонь;Вобла;Язь.Рыба, которая долго живет и достигает крупных размеров, может содержать тяжелые металлы, проникающие в нее из загрязненной среды (в частности, в рыбе могут присутствовать ртуть, кадмий, склонные накапливаться в органах человеческого тела).Эти виды могут быть источником тяжелых металлов:Акула;Рыба-меч;Тунец;Макрель;Марлин.Гастроэнтеролог Лебедева назвала самую вредную рыбу:«Сом, пангасиус и тилапия едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами».Какую рыбу следует есть по мнению врача? В рационе должны присутствовать кета, сельдь, горбуша, треска, минтай, скумбрия – благодаря их употреблению снижаются риски рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера, проблем со зрением.

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