ДРУГАЯ СОЛЬ: 5 продуктов с высоким содержанием калия

Давно известно, что люди, потребляющие больше калия, имеют более низкий уровень артериального давления, но новое исследование показало, насколько действительно велика может быть польза от него. Правильный баланс калия как внутри, так и снаружи ваших клеток имеет решающее значение для правильного функционирования вашего организма.Согласно Time Healthland: "Недавний отчет показывает, что потребление всего 4,7 грамма «хорошей соли»(калия) эквивалентно сокращению эффекта «плохой соли» (натрия) на 4 грамма с точки зрения снижения артериального давления. Но вы не можете съесть все бананы (0,5 г каждый) в мире. Как раз к обеду, вот список из 5 продуктов, которые могут помочь увеличить потребление калия."Далее в статье перечислены следующие источники калия:Швейцарский мангольд (1 чашка = 1 г калия)Зимний сквош (1 чашка = 1 г)Авокадо (1/2 сорта Флорида = 0,8 г)Сушеные абрикосы (1/2 чашки = 0,9 г)Запеченный картофель (1 большой = 0,9 г)Новое исследование показало, что увеличение потребления калия может повысить уровень артериального давления в масштабе населения.Джозеф Меркола: продукты богатые калиемСвязь между калием и кровяным давлениемПризнаки недостатка калияПродукты – лучшие источники калияКалий, ценная минеральная соль, иногда называемая «хорошей солью», известна благодаря своей роли в здоровом артериальном давлении. Я не согласен с представленным выше списком TIME, перечисляющим пять продуктов, богатых калием (почему, я объясню позже), но я предлагаю вам проверить, действительно ли ваш рацион содержит продукты с высоким содержанием калия.Давно известно, что люди, потребляющие больше калия, имеют более низкий уровень артериального давления, но новое исследование показало, насколько действительно велика может быть польза от него.Исследователи определили, что увеличение среднего потребления калия до рекомендуемых 4,7 грамма в день приведет к снижению систолического артериального давления между 1,7 и 3,2 мм рт.ст. в масштабах всей популяции. Это уменьшение, по их мнению, эквивалентно сокращению, которое могло бы произойти, если бы жители Запада снизили потребление соли на 4 г в день.Исследователи предложили новое решение - использовать минеральные соли в обработанных пищевых продуктах, чтобы они заменили часть натрия здоровым калием.Связь между калием и кровяным давлениемБаланс калия как внутри, так и снаружи ваших клеток имеет решающее значение для правильного функционирования вашего организма.В качестве электролита, калий представляет собой положительно заряженный ион, который должен поддерживать определенную концентрацию (примерно в 30 раз выше, чем вне ваших клеток), чтобы выполнять свои функции, которые включают взаимодействие с натрием, чтобы помогать контролировать передачу нервных импульсов, сокращение мышц и функцию сердца.Существует так много исследований, показывающих связь между низким уровнем калия и высоким кровяным давлением, что теперь исследователи считают, что для управления кровяным давлением, увеличению уровня калия следует уделять столько же внимания, как и диете с низким содержанием соли.Признаки недостатка калияОвощи и фрукты содержат большое количество калия, но если вы едите сильно обработанную пищу, есть шанс, что вы получаете его в недостаточных количествах. Кроме того, обычно рекомендуется принимать в пять раз больше калия, чем натрия, но, поскольку диеты большинства американцев настолько богаты продуктами с высоким содержанием натрия, большинство людей получает в два раза больше натрия, чем калия.Поэтому, если у вас высокое кровяное давление, это может быть признаком того, что вам не хватает этого жизненно важного минерала. Также, если у вас была чрезмерная потеря жидкости, например, рвота, понос или потоотделение, это тоже может сказаться на уровне калия, равно как и некоторые лекарства, в том числе определенные диуретики, слабительные, химиотерапевтические препараты и стероидные противовоспалительные препараты, такие как преднизон.Признаки серьезного дефицита калия включают усталость, мышечную слабость, боль в животе и судороги, а также, в тяжелых случаях, аномальные сердечные ритмы и мышечный паралич.Продукты – лучшие источники калияМногие люди сразу думают о бананах, когда речь заходит о калии, но вам не нужно есть бананы, чтобы быть уверенным, что вы получаете достаточно калия (а потому, что в бананах настолько высокое содержание сахара, я рекомендую вам вообще не есть их в больших количествах).Бананы действительно содержат калий, но также и подавляющее большинство других фруктов и овощей. Калий является преобладающим питательным веществом среди большинства фруктов и овощей, и есть другие продукты с высоким содержанием калия.Например, авокадо имеет более чем в два раза больше калия чем банан и оно богато полезным мононенасыщенным жиром. Авокадо это один из пяти продуктов из списка TIME, и оно, наряду со швейцарским мангольдом, является отличным вариантом.Тем не менее, я НЕ рекомендую есть сушеные абрикосы или печеный картофель ради содержащегося в них калия. Оба эти продукта имеют высокое содержание сахара (белый картофель - это овощ, но он перевариваются скорее, как зерно) и повышают уровень инсулина за пределы нормы большинства людей, особенно если вы боретесь с высоким кровяным давлением.Зимний сквош - лучший выбор, но некоторым людям его все же следует употреблять в умеренных количествах из-за высокого содержания углеводов.В идеале вы должны узнать свой тип питания, а затем подобрать разнообразные продукты с высоким содержанием калия, чтобы дополнить свою диету. Однако, в общем потребление калия можно увеличить, употребляя в пищу большое количество овощей, в том числе:Швейцарский мангольд (960 мг калия на 1 чашку)Авокадо (874 мг на чашку)Шпинат (838 мг на чашку)Грибы кримини (635 мг на 5 унций)Брокколи (505 мг на чашку)Брюссельская капуста (494 мг на чашку)Сельдерей (344 мг на чашку)Салат Ромейн (324 мг на 2 чашки)Если вы страдаете высоким кровяным давлением, настоятельно рекомендуется оптимизировать потребление калия. Текущий рекомендуемый уровень для взрослых составляет 4700 мг в день.

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