Ученые из Центра Маккаллума открыли ген, который активирует восстановление печени

Главный орган-фильтр не может болеть, поэтому часто люди обращаются к врачам слишком поздно. Благодаря открытию появилась возможность восстанавливать печень, тем самым спасая от летального исхода.Группа исследователей из Онкологического центра Питера Маккаллума в Австралии открыла ген, который запускает регенерацию печени. Эксперты провели исследование и выяснили, как на самом деле орган начинает восстанавливаться после повреждений.Науке уже известно, что печень умеет регенироваться, но это долгий и сложный процесс, особенно если у человека есть серьезное заболевание. Однако ученым не было известно, как именно запускается этот механизм, ведь должны существовать определенные «командные» сигналы. Поэтому эксперты решили отследить, как происходит экспрессия генов на ранних стадиях регенерации печени.Экспрессия генов — это процесс, во время которого информация, закодированная в гене, используется для синтеза функционального продукта гена, обычно белка или молекулы РНК.Этот процесс позволяет клеткам адаптироваться к изменяющимся условиям и выполнять различные функции. Если он нарушен, то человек может пострадать от серьезных патологий, таких как рак, аутоиммунные заболевания и генетические расстройства.Ученые обнаружили, что повреждение печени запускает в организме стрессовую реакцию. Это, в свою очередь, активирует ген Nrf2. Он перепрограммирует метаболическое состояние клеток печени, чтобы облегчить процесс регенерации.«Существуют соединения, активирующие Nrf2, которые уже прошли клинические испытания по различным показаниям. Получается, наше открытие способно помочь людям с печеночной недостаточностью, раком печени и другими патологиями органа», — говорит профессор Марк Доусон, один из авторов исследования.Теперь ученые планируют детально изучить ген Nrf2. Их главная цель — выяснить, как он может помочь в лечении тяжелобольных пациентов, которые уже пострадали от серьезных патологий.

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