Врач Кашух: повышенный голод и ухудшение зрения могут указывать на предиабет

Врач Екатерина Кашух перечислила симптомы предиабета.Врач Кашух сообщила , что предиабет является состоянием, при котором уровень сахара в крови является повышенным, хотя диабет еще не развился.«В норме содержание сахара (глюкозы) в крови натощак составляет от 3,3 до 5,5 ммоль/л. О преддиабете говорят, если уровень повышается до 5,6-6,9 ммоль/л, о сахарном диабете — выше 7,0 ммоль/л».По словам Кашух, наиболее типичным признаком повышенного сахара в крови (гипергликемии) является постоянно ощущаемая человеком жажда вкупе с учащенным мочеиспусканием.«Если объективных причин для сильной жажды нет, то есть человек не находится в жарком климате, не злоупотребляет солью, алкоголем и кофеином, это тревожный звоночек», - подчеркнула медик.Также указывать на предиабет могут повышенная слабость, быстро возникающая утомляемость. Подобное утомление – сигнал того, что глюкоза не расходуется клетками организма как должна, а вместо этого скапливается в крови. Также в этом случае человек может ощущать повышенный аппетит и голод, который плохо утоляется приемами пищи.Помимо этого, предупредила Кашух,«Нестабильный уровень сахара в крови напрямую влияет на настроение и нередко приводит к раздражительности».Еще одним признаком, который указывает на гипергликемию и предиабет, является ухудшение зрения, когда картинка в глазах словно мутнеет и становится размытой. Зачастую подобную проблему списывают на рутинное переутомление глаз из-за работы.Также Кашух посоветовала обращать внимание на то, как быстро регенерирует кожа при случайных повреждениях. В случае предиабета ее заживление происходит очень медленно.

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